El ultimatum de Trump a Irán vence mañana: "Abran el maldito estrecho o vivirán en el infierno"

Este martes 7 de abril a las 20:00hs (hora del este) vence el plazo del ultimátum que Donald Trump le dio a Irán para alcanzar un acuerdo diplomático, dar paso a un cese de fuego y reabrir el estrecho de Ormuz. De lo contrario, el presidente de Estados Unidos amenazó con nuevos ataques dirigidos directamente hacia las centrales eléctricas y puentes iraníes.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá. Presidente DONALD, J. TRUMP", lanzó el mandatario estadounidense a través de su plataforma Truth Social.

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El duro mensaje de Trump, cargado de insultos y amenazas fue lanzado durante el domingo de Pascua, luego de un ultimátum de 48 horas que lanzó el sábado. El pedido fundamental del presidente estadounidense es la reapertura del estrecho estratégico de Ormuz, como así también el alcanzar un acuerdo diplomático entre las partes.

Es válido mencionar que el último ultimátum por 10 días que el mandatario norteamericano ya había lanzado a fines de marzo. En paralelo, este domingo habló con Fox News y agregó: "Creo que hay una buena posibilidad mañana", con respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Ante las amenazas del mandatario de Estados Unidos, Irán sostuvo que las negociaciones por un cese del fuego son "incompatibles con ultimátums", recordando también que las autoridades iraníes le transmitieron a Washington un plan de 15 puntos que fue calificado de "excesivo e ilógico".

Irán advierte a Trump que un ataque contra las centrales eléctricas representaría un crimen de guerra

"Las negociaciones no son compatibles con ultimátums ni amenazas de crímenes de guerra", sostuvo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, recordando que ya realizaron el envío del plan de 15 puntos que no fue aceptado, según indicó Europa Press.

Dadas las amenazas de Trump con realizar un ataque masivo sobre infraestructuras iraníes en caso de no alcanzar un acuerdo este martes, el funcionario iraní insistió en que los requisitos presentados se encuentran "basados en sus intereses nacionales" y profundizó: "Irán no duda en expresar claramente lo que considera sus demandas legítimas".

La tensión entre Irán y Estados Unidos surge en medio de presuntas negociaciones para alcanzar un acuerdo de dos fases presentado por los mediadores paquistaníes, egipcios y turcos que implica, entre oras cosas, un alto el fuego por 45 días, según indicaron fuentes citadas por el portal de noticias estadounidense Axios.

Reapertura del estrecho de Ormuz

Durante el fin de semana, Trump realizó varias llamadas telefónicas a medios estadounidenses insistiendo en la necesidad de que Irán reabra el Estrecho de Ormuz y, en diálogo con Wall Street Journal, advirtió: "Si quieren mantenerlo cerrado, perderán todas las centrales eléctricas y todas las demás instalaciones que tienen en el país".

Trump casi enloquece en sus amenazas a Irán: "Malditos locos, ya verán! Alabado sea Alá"

Al ser consultado sobre para cuándo preveía el fin de la guerra, el presidente estadounidense señaló: "Se lo haré saber pronto. Pero estamos en una posición muy sólida, y ese país (por Irán) va a necesitar 20 años para reconstruirse. Si tienen suerte, si es que aún les queda un país".

"Y si no hacen algo antes del martes por la noche, no les quedarán centrales eléctricas ni puentes en pie", remarcó.

Israel asesinó el jefe de inteligencia de los Guardia Revolucionaria iraní

En medio de la escalada del conflicto, bombardeos de Israel y Estados Unidos acabaron este lunes con la vida del jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución de Irán, el general Majid Jademi.

"El general Majid Jademi, el poderoso y formado dirigente de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista (...) hoy al amanecer", anunciaron los miembros del cuerpo militar a través de su canal de Telegram.

AS./fl