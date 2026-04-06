La guerra en Medio Oriente volvió a poner al petróleo en el centro de la escena global. Después de haber escalado con fuerza durante la madrugada de este lunes 6 de abril y de superar momentáneamente los US$110 por barril, el crudo recortó parte de esa suba en una rueda marcada por la volatilidad, la incertidumbre geopolítica y la falta de definiciones sobre una eventual salida negociada entre Estados Unidos e Irán.

Según informó AFP, el salto inicial del petróleo estuvo impulsado por la intensificación del conflicto y por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que destruirá puentes y plantas energéticas iraníes si Teherán no reabre el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, con el correr de las horas, los precios comenzaron a corregir parte del avance.

Irán afirma controlar el estrecho de Ormuz y se dispara la tensión energética global

En paralelo, Reuters reportó que hacia las 10:37 GMT el Brent caía US$1,92, o 1,76%, hasta los US$107,11 por barril, en una rueda de negocios irregulares, mientras los inversores seguían esperando señales más claras sobre el estado de las conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán. Más allá de la baja intradiaria, el mercado todavía procesa el fuerte shock previo: la agencia británica recordó que en la última rueda operativa el WTI había saltado 11% y el Brent 8%, la mayor suba absoluta desde 2020.

Ormuz, el cuello de botella que explica el temor del mercado

El principal foco de tensión sigue siendo el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo decisivo para el abastecimiento mundial de energía. De acuerdo con AFP, por ese paso circulaba cerca del 20% de la producción mundial de petróleo antes del estallido del conflicto. Reuters, por su parte, precisó que por esa vía salen crudo y derivados desde Irak, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Trump: “Podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz”

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Irán mantiene en gran medida bloqueado el tránsito por ese canal, aunque Reuters señaló que algunos buques lograron atravesarlo en los últimos días. Entre ellos hubo un petrolero operado por Omán, un portacontenedores de propiedad francesa y un buque gasero japonés, en una señal de que Teherán estaría permitiendo el paso selectivo de embarcaciones provenientes de países que considera más afines.

Aun así, para los operadores el problema de fondo no cambió. El mercado sabe que, mientras Ormuz no vuelva a operar con normalidad, el riesgo sobre la oferta global seguirá latente. En ese marco, Mukesh Sahdev, fundador y CEO de la consultora XAnalysts, sintetizó ante Reuters la lógica actual del mercado: “No poder abrir el estrecho de Ormuz se está convirtiendo más en una cuestión de victoria política”.

Refinerías en alerta y búsqueda de suministros alternativos

La baja del crudo de este lunes no alcanza para desarmar el clima de cautela. Reuters señaló que, ante las interrupciones en Medio Oriente, las refinerías comenzaron a buscar abastecimiento alternativo, en especial cargamentos físicos desde Estados Unidos y desde el Mar del Norte británico.

Ese movimiento empezó a recalentar otros segmentos del mercado. La agencia indicó que las primas spot del crudo intermedio de Texas en Estados Unidos subieron a máximos históricos, impulsadas por la competencia entre refinerías asiáticas y europeas que intentan reemplazar los flujos de petróleo de Medio Oriente afectados por la guerra.

La tensión sobre la oferta, además, no se limita al Golfo. Reuters agregó que el suministro ruso también sufrió alteraciones recientes por ataques con drones ucranianos contra terminales de exportación en el mar Báltico. Si bien reportes periodísticos del domingo señalaron que la terminal de Ust-Luga retomó las cargas el sábado, la secuencia reforzó la percepción de un mercado global cada vez más vulnerable a las disrupciones.

Sin tregua clara, el petróleo sigue atado a la geopolítica

La expectativa del mercado también está puesta en la diplomacia, pero por ahora las señales son contradictorias. Reuters informó que Estados Unidos e Irán recibieron un marco de propuestas para poner fin a las hostilidades, aunque Teherán rechazó reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz. Además, la república islámica sostuvo que ya fijó sus posiciones y demandas frente a las iniciativas de alto el fuego transmitidas por intermediarios.

El escenario sigue lejos de despejarse. Reuters recordó también que, según publicó el viernes The Wall Street Journal, Irán comunicó oficialmente a los mediadores que no está dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad en los próximos días, por lo que los esfuerzos por un alto el fuego quedaron estancados.

La geopolítica a sangre viva: quién domina la energía

Ni siquiera la decisión de la OPEP+ alcanzó para descomprimir. El domingo, el grupo acordó un modesto aumento de 206.000 barriles diarios para mayo. Pero Reuters advirtió que esa suba tendría un efecto limitado porque varios de los principales productores no pueden elevar su oferta en medio de la guerra. En paralelo, Arabia Saudita fijó para Asia un precio oficial récord para su crudo Arab Light de mayo, con una prima de US$19,50 por barril sobre el promedio Omán/Dubái, un alza de US$17 respecto del mes previo, según datos de Aramco citados por la agencia.

En este contexto, la corrección del lunes no parece suficiente para cambiar el cuadro de fondo. El petróleo sigue operando bajo una lógica dominada por la guerra, las restricciones al transporte marítimo, la pelea por abastecimiento alternativo y la ausencia de un canal diplomático que permita imaginar una desescalada rápida. Por eso, aun cuando los precios aflojen por momentos, el mercado sigue moviéndose con una premisa central: cualquier alivio puede ser transitorio mientras Medio Oriente continúe en llamas.

Fuentes: AFP y Reuters / lr