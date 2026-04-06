Ultimátum de Trump se avecina mientras presiones por tregua inquietan a los mercados

Aliados de Estados Unidos estarían presionando por un acuerdo de último minuto con Irán, mientras el presidente Donald Trump extendió hasta el martes su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, manteniendo a los mercados en vilo sobre la posibilidad de un avance.

Axios informó que Pakistán, Egipto y Turquía están impulsando asegurar un posible alto al fuego —de unos 45 días— para evitar ataques de Estados Unidos contra la infraestructura energética de Irán y represalias de la república islámica contra países de la región.

El petróleo superó los US$110 y luego recortó, en medio de la guerra y la tensión con Irán

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los combates continuaron e Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos reportaron ataques iraníes durante la noche hasta el lunes.

Trump lanzó el domingo una amenaza cargada de improperios sobre destruir las plantas eléctricas de Irán y volar “todo allí”, antes de anunciar lo que parecía ser un nuevo plazo para el martes a las 8 p.m., sin ofrecer detalles. La medida se suma a una serie de prórrogas desde que comenzó a emitir ultimátums similares el 21 de marzo para obligar a Irán a reabrir la vía marítima estratégica.

Las prórrogas reiteradas se producen mientras Trump apunta a negociaciones en curso entre sus enviados y el liderazgo de Irán, que aún no ha identificado, con el objetivo de poner fin a la guerra desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Los combates han dejado miles de muertos, la mayoría en Irán y Líbano, y han llevado prácticamente a un bloqueo del tránsito de buques por Ormuz, por donde normalmente fluye cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Las señales de esfuerzos de último momento para asegurar un alto al fuego ayudaron a los inversionistas a regresar con cautela a la renta variable, con el índice MSCI Asia Pacific subiendo 0,3% y el crudo recortando ganancias. Muchos mercados europeos están cerrados.

Irán rechazó el nuevo último de Trump para reabrir Ormuz, señalando que solo reanudará plenamente las operaciones cuando se compensen los daños de guerra.

Irán advierte a Trump que un ataque contra las centrales eléctricas representaría un crimen de guerra

Teherán continuó atacando objetivos energéticos en países vecinos del golfo Pérsico, incluidas la sede petrolera de Kuwait y una gran planta petroquímica en Abu Dabi durante el fin de semana. Emiratos Árabes Unidos emitió múltiples alertas durante la noche, mientras Kuwait dijo que sus defensas aéreas interceptaron ataques con misiles y drones.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que Irán lanzó cuatro oleadas de misiles desde la medianoche, mientras los servicios de emergencia informaron que recuperaron dos cuerpos de una vivienda alcanzada previamente en Haifa.

Quince barcos han pasado por el estrecho de Ormuz con permiso de Irán en las últimas 24 horas, informó la agencia semioficial Fars, lo que sigue siendo cerca de 90% inferior a los niveles previos al inicio del conflicto. No se detalló la propiedad ni el destino de las embarcaciones.

Los precios del petróleo subieron tras las últimas advertencias de Trump, con el Brent cotizando cerca de US$110 por barril a las 6:30 a.m. en Londres tras recortar avances previos. El referente global acumula un alza de más de 50% desde el inicio del conflicto.

Trump promete bombardear puentes y centrales eléctricas, mientras Irán amenaza con ataques “más devastadores”

En Estados Unidos, el precio promedio nacional de la gasolina superó los US$4 por galón por primera vez desde 2022. Cruzar ese umbral psicológico clave implica riesgos políticos para la administración Trump y los republicanos, mientras los consumidores se muestran cada vez más preocupados por el costo de vida antes de las elecciones de medio término de noviembre.

Trump dijo que planea una conferencia de prensa a la 1 p.m. del lunes.

Pero no será fácil para ninguna de las partes poner fin al conflicto. Tanto Estados Unidos como Irán han rechazado las demandas del otro, mientras Israel ha dejado claro que quiere infligir más daño a las capacidades militares de Teherán.

Si las negociaciones resultaran en un “retraso muy significativo” en el programa nuclear de Irán y la eliminación del uranio enriquecido “entonces, por supuesto, serían buenos resultados”, dijo el ministro del gabinete de seguridad israelí, Zeev Elkin, a la radio Kan el lunes. “Pero no parece que los iraníes estén dispuesto a ello”.

Israel evalúa que Irán aún tiene más de 1.000 misiles capaces de alcanzar su territorio, mientras que el arsenal de Hezbolá en Líbano incluye hasta 10.000 cohetes de menor alcance, según informes militares citados por medios israelíes durante el fin de semana. El Ejército israelí libra una guerra paralela en Líbano contra Hezbolá, aliado de Irán.

Más de 5.000 personas han muerto en el conflicto, casi tres cuartas partes en Irán, según organismos gubernamentales y la organización Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos. Más de 1.400 personas han muerto en Líbano, y decenas más en estados árabes del Golfo e Israel.

Estados Unidos rescató el fin de semana a un aviador en Irán en una operación que involucró decenas de aeronaves sobre una zona montañosa del país.

La misión siguió al derribo de una aeronave militar estadounidense y se extendió durante dos días, involucrando a cientos de efectivos de operaciones especiales.

Trump no logra escapar de su propia trampa en Irán

El derribo de aeronaves estadounidenses perforó el aura de invencibilidad que Trump ha buscado proyectar.

Los precios del petróleo se han visto alterados por el conflicto y el encarecimiento de productos como el combustible para aviones y el diésel amenaza con una nueva ola inflacionaria. Los miembros de la OPEP+ aumentaron sus cuotas de producción para mayo, en un movimiento simbólico, ya que la guerra restringe la producción y los envíos de varios de los mayores integrantes del grupo.

Irán anunció el sábado que Irak estaría exento de sus restricciones de navegación en el Estrecho, permitiendo hasta 3 millones de barriles diarios de crudo iraquí. Un funcionario iraquí adoptó un tono cauteloso, señalando que los volúmenes dependerán de si las navieras están dispuestas a asumir el riesgo de entrar en el Estrecho.

El Suezmax Ocean Thunder, un petrolero que cargó en la terminal iraquí de Basora a inicios de marzo, salió del Estrecho rumbo a Malasia, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg. Estas embarcaciones pueden transportar alrededor de 1 millón de barriles de crudo.

GZ