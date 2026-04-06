Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, estaba bajo extorsión por fotos sexuales de su marido

En su programa por NetTV y Radio Perfil, Marcelo Longobardi analizó la salida del gobierno de Donald Trump de una de sus funcionarias de perfil más alto, Kristi Noem, quien fue secretaria de Seguridad de los Estados Unidos hasta el pasado 24 de marzo.

Los funcionaros de Trump se venden como defensores de los valores tradicionales pero son condicionados por secretos escabrosos

¿Ustedes recuerdan a Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos? Una señora muy vistosa, al frente de los operativos antiinmigratorios… Muy apegada a aparecer en los medios disfrazada de cowboy. Vino a Buenos Aires, se disfrazó de cowboy con nuestra cowboy argentina, Patricia Bullrich, andando ambas a caballo… Ella se metió en el lío de Minnesota argumentando que las personas asesinadas por su fuerza de seguridad, el ICE, eran terroristas. Hizo cualquier cosa, y los americanos empezaron a ver con malos ojos el comportamiento de Kristi Noem y de las redadas antiinmigratorias tan violentas que hubo en Estados Unidos. Los norteamericanos evaluaron que se pasó de rosca, digamos.

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Total que hace unos días, Trump echó a Kristi Noem. Ahora, creo, se conoció la verdad, y esto es escabroso. Escabroso, sobre todo por el hecho de que tanto Trump como la gente que lo rodea -el secretario de Defensa Pete Hegseth, el vicepresidente J.D Vance, Noem y tantos otros- son como vendedores de los valores tradicionales; son anti-woke, ¿no?, como Javier Milei. De los valores tradicionales, como dice Milei, de los valores estoicos: El derecho romano, la filosofía griega, la familia, todo contra los woke, contra las comunidades que practican la diversidad sexual que les parezca más apropiada. Resulta que esta gente, tanto la señora Kristi Noem como su marido, el señor Byron Noem, estaban aparentemente bajo extorsión, porque el señor Noem -allá su vida, esto que voy a contar no me parece relevante, pero como consecuencia, la secretaria de Seguridad nacional de los Estados Unidos estaba sujeta a una extorsión. Es el mundo Trump, ¿no?-. Porque el señor Byron Noem tenía por costumbre intercambiar escenas sexuales a través de pantallas o de teléfono disfrazado de señora.

Yo he visto fotos -no las quiero poner, porque me parecen de mal gusto- donde él se ponía unos voluptuosos pechos... No sé cómo explicarlo. Y tenía unas relaciones a la distancia con otras señoritas. Aparentemente, el señor Noem fue grabado por esta gente y era mensualmente extorsionado para que esto no se difundiera. Hasta que un día explotó.

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Trump echó a Kristi Noem hace un tiempo. Todo el mundo supuso que lo hacía bajo el argumento de que Noem estaba "del tomate", que se mostraba en la televisión como si fuese una sex symbol, que aparecía disfrazada de cowboy y que su gente asesinaba norteamericanos. Pero se sabe ahora que, con independencia de los gustos sexuales del señor Byron Noem -que a mí no me importan nada, por supuesto-, es obvio que estaba bajo extorsión la señora Kristi Noem, secretaria de seguridad de los Estados Unidos de América.

Entonces, claro, cuando ustedes me preguntan: "Dígame usted, Longobardi, ¿por qué critica tanto a Trump?". Porque lo de Trump es una locura, es un extravío delirante generalizado.

