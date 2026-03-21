El ICE a los aeropuertos: la amenaza de Trump por la falta de pago a la TSA

En medio de los escándalos con los demócratas, Donald Trump amenazó este sábado con encargar los controles de seguridad de los aeropuertos del país a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugar de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Los funcionarios de la Fuerza no cobran sus salarios desde febrero por el boicot demócrata a la política migratoria del presidente. "Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos", escribió Trump en su red social Truth Social.

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El pasado viernes 20, el Senado rechazó por quinta vez financiar al Departamento de Seguridad Nacional, que hace cinco semanas se mantiene en cierre parcial por falta de pago. De este organismo dependen, además, la TSA y las agencias migratorias.

Trump está enterrando su propia estrategia de seguridad

La repercusión de estos problemas se sintió en los aeropuertos donde se registraron largas demoras y filas por el despido y renuncias de los empleados.

Por iniciativa de la minoría demócrata, este sábado, el Senado tenía previsto someter a votación una moción que financia solamente al TSA y permita reabrirlo, manteniendo suspendidas el resto de las operaciones consideradas no esenciales del Departamento de Seguridad Nacional.

El presidente aseguró en su mensaje de este sábado que ICE implementará "medidas de seguridad sin precedentes" en los aeropuertos, "incluyendo el arresto inmediato de todos los inmigrantes ilegales que hayan ingresado a nuestro país, con especial énfasis en los provenientes de Somalia, quienes, con la aprobación de una gobernadora, fiscal general y congresista corruptas, como Ilhan Omar, han destruido por completo el otrora gran estado de Minnesota".

"Espero con ansias ver a ICE en acción en nuestros aeropuertos", concluye el texto de Trump.

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El origen del conflicto

El trasfondo de la disputa gira en torno al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocido como DHS, que incluye a organismos clave como la TSA y ICE. Los demócratas vienen bloqueando la aprobación de esos fondos en el Senado para presionar por cambios en la política migratoria impulsada por Donald Trump, sobre todo en lo relativo a las redadas y al accionar de los agentes federales. Desde la oposición sostienen que no se niegan a financiar la seguridad aeroportuaria, pero rechazan aprobar sin condiciones un paquete más amplio que también alcanzaría a las políticas migratorias del oficialismo.

En ese marco, la TSA, encargada de los controles de seguridad en los aeropuertos, quedó atrapada en una disputa política más grande. Como el presupuesto del DHS sigue trabado, miles de empleados continúan trabajando sin cobrar, lo que ya empezó a afectar el funcionamiento en distintas terminales aéreas. La situación escaló todavía más luego de que Trump advirtiera que podría reemplazar a parte del personal de la TSA con agentes de ICE, una amenaza que profundizó la controversia por mezclar el conflicto presupuestario con la política migratoria.

Este sábado, además, el Senado no logró destrabar una salida para financiar a la TSA, por lo que la parálisis sigue abierta. Mientras los republicanos acusan a los demócratas de poner en riesgo la seguridad aeroportuaria por su enfrentamiento con la Casa Blanca, la oposición insiste en que busca separar el financiamiento de la TSA del resto del paquete para evitar darle luz verde a la estrategia migratoria de Trump.

RG