Alberto Spectorovsky sobre Medio Oriente: “La escalada puede volverse apocalíptica”

La tensión en Medio Oriente suma nuevos capítulos y crece el temor a una escalada mayor entre Estados Unidos e Irán. Para el analista internacional, Alberto Spectorovsky, las recientes declaraciones de Donald Trump no son aisladas, sino parte de una dinámica que puede derivar en un conflicto de mayor magnitud.

“Es una escalada, por supuesto, y una frase más, quizás más dramática”, sostuvo, aunque relativizó el impacto inmediato de las amenazas. En esa línea, agregó: “No creo que lo vaya a hacer en una noche, tengo mis dudas, muchas dudas”, marcando cierta cautela sobre una acción militar inmediata.

Sin embargo, el analista fue claro respecto al rumbo del conflicto: “La amenaza de escalada es bien cierta, creo que la va a hacer Estados Unidos”. Según explicó, la negativa de Irán a ceder ante las condiciones impuestas por Washington cierra la puerta a una desescalada en el corto plazo.

Escalada regional y riesgo de impacto global

Spectorovsky advirtió que el conflicto podría extenderse a toda la región, con consecuencias severas. “Irán va a tratar de afectar muy duro a los países del Golfo Pérsico y también a Israel”, afirmó, al tiempo que señaló la vulnerabilidad de algunos actores regionales.

En ese escenario, consideró que Estados Unidos no tendrá margen para una respuesta limitada: “Si hay escalada, no puede darse el lujo de dejar a Irán en pie”. Y fue aún más contundente al describir las posibles consecuencias: “Puede llegar a ser algo medio apocalíptico”.

El especialista anticipó semanas de alta tensión: “Vamos a ver una semana o más a nivel de apocalipsis”, dijo, aunque expresó su deseo de estar equivocado.

Un conflicto sin salida clara

Al analizar posibles soluciones, Spectorovsky fue pesimista: “No veo cómo este conflicto se pueda terminar”. A diferencia de otros enfrentamientos, explicó que aquí chocan visiones irreconciliables.

“El concepto de la resistencia en Irán es imposible de evitar”, señaló, lo que impide incluso concesiones simbólicas. Esto, a su vez, condiciona la respuesta estadounidense: “Trump no puede dar el brazo a torcer”.

En ese contexto, descartó soluciones intermedias: “No hay simbolismo, no hay medias tintas”, afirmó. Y concluyó con una advertencia extrema sobre el posible desenlace: “Lo único que sirve para Trump es llevar a Irán prácticamente a la edad de piedra”.

