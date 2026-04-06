Donald Trump amenaza con “aniquilar Irán en una noche” si no hay alto el fuego antes del plazo límite

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contra Irán este lunes desde la Casa Blanca: exigió un acuerdo de alto el fuego antes de las 20 (hora de Washington, 21 en Argentina) y aseguró que, de no cumplirse, “todo Irán podría ser eliminado en una noche”. El mensaje se produjo en medio de negociaciones indirectas con Teherán mediadas por países como Pakistán, Egipto y Turquía, en un contexto de máxima tensión internacional.

Acompañado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, el director de la CIA John Ratcliffe y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, Trump reforzó el ultimátum y advirtió que su país tiene un plan militar para destruir infraestructura crítica iraní en cuestión de horas. “Después de eso no tendrán puentes, no tendrán plantas de energía. Edad de piedra”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el sitio Axios, las negociaciones en curso contemplan un esquema en dos fases: un alto el fuego inicial de 45 días para abrir conversaciones hacia un acuerdo permanente, seguido por un pacto definitivo que ponga fin a la guerra. Entre los puntos clave figuran la reapertura del estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético global— y una "solución" al programa de uranio enriquecido iraní, ya sea mediante su retiro o dilución.

Irán advierte a Trump que un ataque contra las centrales eléctricas representaría un crimen de guerra

Sin embargo, el clima sigue siendo tenso. Desde Teherán rechazaron negociar bajo presión. El portavoz de la Cancillería, Ismail Bagaei, sostuvo que “la negociación no es compatible con ultimátums ni amenazas de crímenes de guerra”. En la misma línea, el vocero militar Ebrahim Zolfaghari advirtió que cualquier ataque contra infraestructura civil será respondido con una escalada “mucho más aplastante”.

Irán, además, presentó a través de Pakistán un documento de diez puntos que exige un cese definitivo de las hostilidades, garantías de navegación en el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones. Rechaza, en cambio, cualquier tregua temporal.

La misión Artemis II inicia la fase final de su aproximación a la Luna

En Washington, Trump calificó esa propuesta como “significativa” pero insuficiente. “Es un paso importante, pero no alcanza”, dijo durante una conferencia en la Casa Blanca, donde también insistió en que el plazo no será extendido.

En la misma línea, afirmó que Estados Unidos podría destruir “cada puente” y dejar fuera de servicio todas las centrales eléctricas iraníes en un lapso de cuatro horas. Expertos en derecho internacional advierten que este tipo de ataques sobre infraestructura civil podrían constituir crímenes de guerra.

Por su parte, Trump sostuvo que los iraníes “estarían dispuestos a sufrir eso por su libertad” y afirmó que existe un apoyo interno a las acciones estadounidenses, una afirmación que no fue corroborada por fuentes independientes.

También reveló detalles de una operación de rescate de un piloto estadounidense derribado en territorio iraní. Según explicó, la misión involucró 155 aeronaves y maniobras de engaño coordinadas por la CIA.

GD