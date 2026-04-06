El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que meterá en la cárcel al periodista que publicó la noticia del militar desaparecido en Irán, si no revela quién le filtro la información. Un piloto del F-15 había sido derribado este viernes en una zona montañosa persa.

"Alguien filtró algo y espero que encontremos la fuente que dijo que había un desaparecido (...). Vamos a ir al medio de comunicación y les vamos a decir: 'Seguridad nacional: o hablás o a la cárcel'", afirmó Trump durante una rueda de prensa.

En Estados Unidos no existe una ley federal que proteja a los periodistas de tener que revelar sus fuentes, aunque más de 40 estados sí cuentan con legislación "shield" para el secreto profesional de los comunicadores.

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"Sabemos de quién estamos hablando y ustedes saben de quién estamos hablando", planteó en referencia a las noticias que informaban la desaparición del militar. La persona que escribió la nota "irá a la cárcel si no lo dice y no vamos a tardar mucho", advirtió.

El presidente argumentó que la información "puso esta misión en gran peligro". "Pusieron a ese hombre en un gran peligro y también pusieron en peligro a los cientos de personas que entraron para buscarlo porque todo el mundo sabía que íbamos", detalló.

Tras la publicación de la noticia "el país entero sabía que había un piloto en algún sitio". "De repente sabían que había alguien allí y vieron todos esos aviones entrando... Fue una operación muy difícil porque la fuente filtró que teníamos a uno, que habíamos rescatado a uno, pero que había otro ahí fuera que estábamos intentando recuperar", añadió.

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Tras ello, Trump recordó que Irán ofreció "una gran recompensa" para quien capturase el piloto. "Así que además de un ejército hostil, muy capaz, muy bueno y muy malvado, teníamos a millones de personas intentando conseguir la recompensa", planteó.

El pasado viernes un F-15 estadounidense, que puede viajar a 2.500 km/h y posee múltiples "sistemas de evasión", fue alcanzado por misiles iraníes. El piloto fue eyectado hacia suelo persa, y durante 48 se desconocía su situación.

Mientras Washington lo buscaba, la conducción militar de Irán había convertido el tema prioritario y ofrecieron una "recompensa a la población" para aquel que lo encontrarse. Finalmente, Trump anunció que el militar fue hallado el domingo por la madrugada.