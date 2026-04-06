Ex trader de Wall Street apuesta por empresas en crisis en la Argentina de Milei

Tras años operando con valores en Nueva York para Oppenheimer & Co. y Morgan Stanley, la búsqueda de rentabilidad de Esteban Nofal lo ha llevado de regreso a Argentina.

La misión del presidente Javier Milei de impulsar el libre mercado en el país está allanando el camino para inversores contrarian como Nofal, ya que la economía en transformación deja a algunas empresas en ruinas, al tiempo que genera un prolongado período de actividad en los sectores petrolero y minero.

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Nofal intenta actualmente reestructurar Celulosa Argentina S.A., un centenario productor de papeles y celulosa que se presentó en concurso preventivo de quiebra, atribuyendo su colapso al clima de negocios bajo Milei.

Adquirió el control mayoritario a fines del año pasado por un valor simbólico de US$1 y está negociando con los acreedores de la empresa mientras su grupo inversor inyecta capital fresco y evalúa una expansión a largo plazo. El inversor de 59 años reconoce los riesgos, pero afirma que sabe reconocer una oportunidad cuando la ve.

Comprar barato

Si uno nace en Argentina y le interesan las finanzas, la crisis es algo que se respira, señala Nofal. Y recalca que para él, el mejor activo que se puede tener como inversor es comprar barato.

Nofal dedicó solo un mes a analizar Celulosa antes de llegar a un acuerdo. El día que firmó, el director ejecutivo recibió una llamada de un grupo que llevaba cinco meses haciendo un due diligence, el cual le comunicó que estaba listo para cerrar el trato. Pero habían tardado demasiado.

“Mucha gente que maneja dinero tiene esa actitud hacia el private equity en países como Argentina”, dijo Nofal en una entrevista en las oficinas de su fondo, Cima Investments S.A., en Buenos Aires. “No puedes ser alguien que consulta a firmas asesoras. Tienes que ser ágil. Tienes que tomar decisiones de inmediato”.

Nofal dijo estar contento con cómo han transcurrido las primeras etapas de la adquisición y espera que la economía de Argentina mejore pronto, lo que daría impulso. Aunque el petróleo, la minería y las finanzas están en auge bajo Milei, otras industrias como la manufactura se han contraído y el desempleo aumentó al 7,5% a fines del año pasado.

Solo unos meses antes del acuerdo con Celulosa, Nofal irrumpió en el mayor default corporativo de la historia argentina al adquirir cientos de millones de dólares de deuda del exportador agrícola Vicentin SAIC, medidos a valor nominal. Vicentin, otra histórica empresa del agro argentino, había quedado expuesta en 2019 por una de las tristemente célebres corridas cambiarias del país.

Cima pagó a los bancos 11 centavos por dólar —apenas US$50 millones— y se alió con un importante corredor local de granos que tomó el control de Vicentin y está reactivando activos que incluyen la mayor planta de procesamiento de soja del mundo.

Nofal, hijo de un cofundador de la influyente empresa de medios deportivos Torneos, comenzó como operador de piso en la bolsa de Buenos Aires antes de conseguir un trabajo a comienzos de la década de 1990 en Banco Francés, durante una ola de reformas de mercado que terminó en la crisis económica de 2001-02.

Gerardo Noejovich trabajaba en la mesa de operaciones de renta fija de Goldman Sachs Inc. en Nueva York cuando el veinteañero Nofal le propuso una operación que implicaba intercambiar bonos soberanos argentinos que cotizaban con fuertes descuentos por acciones de la petrolera YPF SA. “Hicimos la que probablemente fue mi mejor operación”, dijo Noejovich.

Cuando Banco Francés rechazó la idea de Nofal de abrir una unidad de gestión de activos, trasladó a su familia para aceptar una oferta de Oppenheimer en Nueva York. Su equipo más tarde migró a Morgan Stanley.

Noejovich, ahora gestor de un fondo privado, volvería a trabajar con Nofal en Morgan Stanley y en Cima, donde lograron altos retornos con inversiones regulares en deuda en distress y tomaron posiciones cortas en el mercado antes de la crisis financiera de 2008.

“Hace comentarios muy perspicaces que se salen totalmente de lo convencional”, dijo Noejovich. “Me enseñó a pensar sobre Estados Unidos y el mundo en general de una manera diferente”.

A medida que Nofal se inclinaba cada vez más hacia activos en crisis, se dio cuenta de que no había mejor formación que crecer en la volátil Argentina.

Nofal invirtió en bonos venezolanos cuando valían unos pocos centavos y vendió la mitad de su posición —obteniendo ganancias de hasta 300%— cuando se dispararon tras la salida del poder de Nicolás Maduro en enero. Ahora tiene sus ojos puestos en el auge del shale en Argentina, que se ha acelerado bajo Milei.

“Todos estos desarrolladores de petróleo van a invertir mucho dinero y necesitan acero, construcción, tuberías. Por eso estamos buscando empresas medianas y pequeñas que presten estos servicios”, afirmó.

Nofal señaló que, aunque estos objetivos no están en dificultades, décadas de problemas económicos más amplios en Argentina que mantuvieron el M&A al mínimo han deprimido las valoraciones. Empresarios envejecidos sin planes de sucesión están generando oportunidades a medida que la apuesta de Milei por el shale impulsa las transacciones.

Nofal pasa gran parte de su tiempo en La Pebeta, su granja orgánica y restaurante en las afueras de Buenos Aires, donde observa cómo la economía vuelve a transformarse. Si bien abundan las oportunidades bajo Milei, Nofal desconfía de las presiones bien documentadas de un peso fuerte.

“Al final del día, ¿por qué Celulosa no puede generar ingresos? Por la moneda”, afirmó. “No ayuda ser el país más caro, probablemente, del mundo en relación con lo que se obtiene”.