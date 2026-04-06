RIGI: el Gobierno aprobó una inversión de US$250 millones en litio en Catamarca

El Gobierno nacional dio un paso concreto en la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al aprobar el ingreso de la empresa Minera del Altiplano para ampliar su proyecto de litio en Catamarca. La iniciativa contempla una inversión superior a los US$250 millones y apunta a incrementar la capacidad productiva de carbonato de litio en uno de los principales yacimientos del país.

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La medida se oficializó a través de la Resolución 431/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial y procesada por la Agencia Noticias Argentinas. Allí se establece la adhesión formal del proyecto al régimen con fecha 25 de marzo de 2026 y se detalla un plan de inversión total de US$251.321.494.

Más producción de litio en el Salar del Hombre Muerto

El proyecto aprobado corresponde a la expansión del desarrollo Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca, una de las zonas clave del llamado “triángulo del litio”. El objetivo técnico es aumentar la producción anual de carbonato de litio desde las 28.500 toneladas actuales hasta alcanzar las 38.000 toneladas.

Esto implica un incremento de 9.500 toneladas por año, lo que representa una suba significativa en la capacidad instalada y refuerza el posicionamiento de Argentina como uno de los principales productores globales del mineral, en un contexto de creciente demanda vinculada a la transición energética y la electromovilidad.

Según el cronograma aprobado, las obras de ampliación se extenderán hasta noviembre de 2026. Sin embargo, el inicio de la operación comercial está previsto para julio del mismo año, lo que refleja una estrategia de expansión acelerada para comenzar a generar flujo productivo antes de la finalización total del proyecto.

Fuerte peso de proveedores locales

Uno de los puntos destacados de la resolución es el impacto en la economía local. El documento oficial señala que el 60% del monto total de inversión destinado a proveedores, bienes y obras de infraestructura —tanto en la etapa de construcción como en la operación— corresponderá a proveedores locales.

Este aspecto aparece como un elemento central dentro del esquema del RIGI, que busca no sólo atraer inversiones sino también generar encadenamientos productivos en el territorio.

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Además, el plan prevé un desembolso inicial significativo: durante el primer año, la empresa invertirá US$92,6 millones, superando el requisito mínimo del 40% de ejecución exigido por la normativa vigente para ese período.

Un caso testigo para el RIGI

La aprobación del proyecto de Minera del Altiplano se convierte en uno de los primeros casos concretos del RIGI en marcha, en momentos en que el Gobierno busca mostrar resultados tangibles en materia de atracción de inversiones y generación de divisas.

El régimen apunta a fomentar grandes proyectos en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura, con beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. En ese marco, el desarrollo del litio aparece como uno de los pilares centrales de la estrategia oficial para incrementar exportaciones y fortalecer las reservas.

No obstante, el monto del proyecto —si bien relevante— también abre interrogantes sobre la escala necesaria para que este tipo de iniciativas tenga un impacto significativo en la macroeconomía argentina, en particular en un contexto de restricción externa.

El litio, clave en la agenda económica

La expansión del proyecto Fénix se inscribe en un escenario global en el que el litio gana protagonismo como insumo esencial para baterías y tecnologías vinculadas a la transición energética.

Para la Argentina, el desafío no sólo pasa por aumentar la producción, sino también por consolidar una cadena de valor que permita capturar mayor valor agregado y potenciar el desarrollo regional.

Con esta aprobación, el Gobierno busca enviar una señal al mercado: el RIGI empieza a materializarse en proyectos concretos. El verdadero test, sin embargo, será si este tipo de inversiones logra escalar en volumen y sostenerse en el tiempo.

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