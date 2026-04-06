Turco Asís y una dura definición sobre Adorni: “Intuyo que va a ser un tercer premier que tiene prácticamente los días contados”

En abril de 2026, las encuestas reflejan que la desaprobación a la gestión de Javier Milei supera el 60%, el nivel más alto desde su asunción, mientras el apoyo sólido se mantiene alrededor del 30%. A través de una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, el analista y escritor Jorge Asís utiliza la metáfora: “Es un pan de manteca en el asfalto al mediodía” para ilustrar la fragilidad del gobierno ante la percepción de deterioro económico y la preocupación social.

El escritor, periodista y analista político argentino, Jorge Asís, publicó novelas como Flores robadas en los jardines de Quilmes, que tuvo gran impacto y fue llevada al cine, y desarrolló una fuerte presencia en el periodismo gráfico y televisivo. Su escritura suele combinar ficción, crónica y análisis político con un lenguaje muy personal. Ahora, en el plano político, fue embajador argentino en Portugal durante el gobierno de Carlos Menem y, con el tiempo, se consolidó como un comentarista habitual de la actualidad nacional, especialmente a través de columnas, entrevistas y apariciones en medios.

La última columna de Jorge Asís trata del gobierno de consultores que preside el tertuliano es un pan de manteca en el asfalto del mediodía de enero, que se disuelve de la misma forma que el mito de la oposición. ¿No habría forma más dramática de describir cuál es la situación del gobierno hoy?

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Lo que pasa es que yo noto que el gobierno de consultores se derrite. Este, por más énfasis que le pongan en la defensa, me parece que está bastante acosado por suficientes escándalos que, bueno, después del triunfo impresionante que tuvo Javier Milei en la última elección. Cuando yo te digo que con el apellido Roca le gana en Córdoba a Juan Schiaretti y con el apellido Pellegrini le gana en Santa Fe. Estamos hablando de un fenómeno político que es un fenómeno solitario, y todos los grandes logros de Milei hasta aquí fueron precisamente políticos.

Y veo que se resquebraja también políticamente, aunque con énfasis lo defina como el mejor gobierno de la historia, que sacó 15 millones de personas de la pobreza y que esté prendido en grandes cruzadas como esta cruzada absolutamente equivocada que lleva Israel y Estados Unidos contra Irán, que prácticamente tiene acongojado a Europa, no solamente a China, y que produce una cierta catombe lamentablemente mundial.

Déjame volver a Argentina y a tu pan de manteca que se derrite en el asfalto del mediodía de enero. El hecho de que mantenga o hagas tantos gestos de solidaridad con Adorni, ¿a qué se lo asignas? O sea, ¿le encontraste algún sentido, para decirlo de alguna manera, que nosotros no se lo podemos encontrar?

Sí, por supuesto. El estilo es este, lo que tiene que ver con la obstinación, lo que tiene que ver la no aceptación de la caída de un funcionario artificial sostenido artificialmente con fotografías y también con sobreactuaciones. En realidad, está, como lo digo en el texto: está Adorni fundido en el pan de manteca que se disuelve en el asfalto.

Ahora, ¿es que no reconoce la caída de su jefe de gabinete, o que no reconoce finalmente que es un pan de manteca en el asfalto de enero? O sea, no reconoce su propia declinación.

A ver, es el tercer jefe de gabinete que se le cae en poco más de 2 años de gestión.

Como hay un tercer canciller, como hubo infinidad de funcionarios que se le cayeron y que tienen la hidalguía de no hablar, de no expresar resentimientos, resquemores. Acá depende del nivel de información que uno tenga. Este, Adorni no es ajeno tampoco al escándalo de la cripto, este, y por supuesto que participó de algunas de las gestiones que tienen que ver con el grupo de marginales que prácticamente sepultaron en el bochorno a un gobierno que tenía absolutamente todo para ganar y que lamentablemente vemos que no es así.

Yo creo que lo de Adorni, infortunadamente te diría, porque hasta me cae bien como colega, porque es un colega periodista que le fue muy bien en la función pública hasta que tuvo este colapso. Y el colapso, te diría, para mí no está motivado ni por el viaje privado a Punta del Este, este, ni por haber llevado a la esposa en el avión que compró Alberto Fernández, el poeta impopular. Me parece que el gran error fue haber elevado tanto la vara, ponerse prácticamente en fiscal, acusador feroz de hechos como el que protagoniza hoy él. Es una tontería cuestionar los privilegios que proporciona el poder. Lo que pasa es que han elevado tanto una vara moral de la que hoy son víctimas.

Entiendo bien cuando vos decís que Adorni es parte de la criptomoneda Libra, que se puede suponer que no tenga la hidalguía que tuvieron los anteriores de mantener el silencio como Francos o como Nicolás Posse.

Yo quiero creer, este, que no está en una especulación semejante. Intuyo que Adorni, como Guillermo Francos, como Nicolás Posse que vos lo citaste, como la ministra en su momento Diana Mondino, incluso te diría más, como Gerardo Werthein, el otro canciller, que fueron todos tipos víctimas casi seguramente de la interna salvaje que tiene hoy el libertarismo. E intuyo que Adorni va a ser un tercer premier que tiene prácticamente los días contados. Y bueno, esperemos que elija un cuarto premier que por lo menos sea más confiable y que no reproche estas tonterías.

Esas cuatro personas que mencionas (los dos cancilleres y los dos jefes de gabinete anteriores) eran personas con una trayectoria en la vida privada muy importante. Es el caso de Adorni. Es decir, hay también un proceso de pérdida de calidad sustantiva de los que ocupan los cargos, como un proceso de degradación.

Claro, son consecuencias de la característica del fenómeno solitario. Lo importante de este gobierno es Milei, el fenómeno es Milei, y, por supuesto, el gran instrumento que tiene Milei como fenómeno es la guantanamera, la protectora prodigiosa: la hermana Karina. Y después te diría, este, son todos personajes que dependen de Milei. No es el caso de una ministra que se le destapa, que tuvo mucho que ver con su coronación como presidente, que es Patricia Bullrich, que hace política desde hace 50 años, e intuyo que lo que tiene pendiente nada más es la presidencia de la Nación.

¿A la fuerza de Propuesta Republicana (PRO) la ves acercándose en una eventual competencia de la derecha?

El partido de Mauricio Macri, junto al abducido Ángel Exterminador, todavía cuenta con algunos dirigentes. Lo que le cuesta admitir a Macri es que Milei lo sacó de la cancha de inmediato. Si logra formar una fórmula que se aparte del control de Milei —quien cree haber escriturado la derecha completamente a su nombre—, podría ganar algún voto.

Como también Victoria Villarruel, la que yo llamo la Cayetana por Álvarez de Toledo. Ella convoca todavía lo que es el voto seguridad, que es de lo que quiere despojarla Milei. Cuando Milei designa al ministro de Defensa, Petri, es también un mensaje para Villarruel, porque era casi el militar preferido por este para manejar el ejército.

Ahora, si Villarruel desde el nacionalismo de derecha genera alguna alternativa que a veces tienta algún sector incluso del peronismo, este, por supuesto que va a ser muy difícil para Milei conseguir su reelección, sobre todo porque él cree que hay una inexistencia de la oposición. Y eso es un mito, porque el peronismo presuntamente desaparecido hoy prepara cuatro candidaturas presidenciales que son, por supuesto, Axel Kicillof, primero, que hace 2 años y medio que viene, como prácticamente el gran opositor y gobernador de la provincia de Buenos Aires, primer gobernador de la provincia del pecado, tan enfrentado con el poder central como con Miei hoy.

Pero también lo tenés al exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, que propone una gran interna en el peronismo que en realidad no va a hacer falta porque, para sacar las PASO, para cancelarlas, hace falta una ley. Hoy, al pan de manteca en el asfalto de enero, a este no le dan los números, por lo menos en diputados, y le va a salir, como se dice en el artículo, más caro incluso que la grave ley laboral. Y después tenés dos más: lo tenés a Gerardo Zamora, que tiene una experiencia de gestión bastante significativa e importante, pero no es tan frontal como Uñac, y lo tenés siempre al profesional Sergio Massa, que sabe que le queda una bala en la recámara, no cuatro balas, porque ya fue dos veces candidato a presidente, pero una sola bala le queda y la tiene que aprovechar.

O sea, fíjate que podríamos tener cuatro candidatos del peronismo o pamperonismo, y quizás, abusando de la imaginación, cuatro del sector no peronista, que va de la centroderecha a la ultraderecha: Milei, Villarruel, Macri con su candidato, y también Patricia Bullrich, que podría competir.

Patricia Bullrich hoy está enrolada directamente en el mileísmo, pero que no se confunda Milei, que piense que esta muchacha lo que quiere es ir por la capital, por el maxikiosco de la capital o para ser su vicepresidente.

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Tampoco le aconsejo que sea Patricia su vicepresidente, y no solamente en las encuestas está un poco más arriba en la consideración positiva y más abajo en la consideración negativa. Y en realidad este, como diría un amigo filósofo, blanco y jarra de leche. Y si vos la ves con alguna ventaja a Bullrich, me parece que va a elegir el premio mayor.

MV / EM