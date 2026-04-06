Javier Milei reúne al Gabinete para intentar dar vuelta la página del caso Adorni

El presidente Javier Milei comenzará, esta semana, con una nueva reunión de Gabinete, que tendrá como objetivo, además de los temas de agenda vinculados al paquete de reformas, mostrar y refozar la unidad dentro del Gobierno Nacional, luego de las imputaciones hacia uno de los funcionarios de confianza del jefe de Estado, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

La reunión prevista para este lunes al mediodía, en Casa Rosada, contará con la presencia de varios funcionarios del círculo rojo de Milei: además de Adorni, se preve la asistencia de la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro del Interior Diego Santilli. Se sumarán, además, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

También asistirán los ministros Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Sandra Pettovello (Capital Humano); Mario Lugones (Salud); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Pablo Quirno (Cancillería) y Carlos Presti (Defensa).

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Adorni: el hijo putativo de los Milei

Previamente, a las 10, el presidente Milei tendrá un encuentro bilateral con su par chileno, José Antonio Kast. Ambos encuentros tendrán lugar en la Casa Rosada. Si bien no está confirmada la presencia del Presidente en la reunión de Gabinete, podría sumarse luego. Se trata de la primera gira internacional que lleva adelante Kast luego de haber asumido el Gobierno el pasado 11 de marzo.

Luego de una semana turbulenta por las acusaciones hacia Adorni por sus inmuebles no declarados y por falta de facturas claras sobre sus viajes al exterior, el Gobierno Nacional planea diagramar las tareas con cada ministerio para la ‘segunda etapa de la gestión’; también se rumorea que el jefe de Gabinete inicie una serie de encuentros individuales con ciertos funcionarios, a lo largo de la semana, para ahondar principalmente en los temas de Seguridad Nacional, Defensa y Salud.

Este encuentro, además de los puntos centrales que determinarán los próximos días de trabajo, también servirá como gesto de apoyo político hacia Adorni y dar una imagen de cohesión interna, después de la imputación de Adorni que afectó al Poder Ejecutivo Nacional.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

LT