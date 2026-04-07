Divididos anuncia show en Córdoba tras su paso por el Cosquín Rock

La banda Divididos confirmó su regreso a Córdoba en el marco de su gira nacional: se presentará el 19 de septiembre en la Plaza de la Música, un escenario emblemático donde ya había tocado en 2008, cuando aún era conocida como La Vieja Usina. El show llega después de su paso por el Cosquín Rock 2026, donde combinaron material nuevo con clásicos.

Un alfajor artesanal de Córdoba fue elegido como el mejor del mundo

El trío integrado por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella regresa con su noveno álbum de estudio, el primero en 15 años, marcando una nueva etapa en su trayectoria. Este lanzamiento impulsa una serie de presentaciones en distintas ciudades del país y el exterior.

Además del show en Córdoba, la banda tiene fechas confirmadas en Tandil, Rosario, Salta, San Juan y La Plata, y cerrará parte de su gira internacional el 31 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona. También sumaron dos funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, previstas para el 9 de mayo y el 4 de julio, con entradas ya disponibles.

Como parte de este nuevo ciclo, Divididos presentó el documental “Sonidos, Barro y Piel”, dirigido por Leopoldo Montero Ciancio. La película recorre la intimidad creativa del grupo y muestra reflexiones sobre el proceso artístico que los une desde hace décadas. El film tuvo su estreno en el Movistar Arena ante 10.000 personas y fue nominado como Mejor Documental 2025 en los premios BAMV.