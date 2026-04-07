Un alfajor artesanal de Córdoba fue elegido como el mejor del mundo

La gastronomía argentina volvió a destacarse a nivel internacional luego de que el alfajor de chocolate tradicional de El Nazareno fuera elegido como el mejor del mundo por TasteAtlas. El reconocimiento surge de un ranking global de las 100 mejores galletas, donde el producto de Traslasierra se ubicó en el primer puesto.

La empresa, fundada en 1982, mantiene un proceso de elaboración artesanal que fue clave en la distinción. Según la evaluación, el alfajor se destaca por el equilibrio entre un dulce de leche cremoso y una cobertura de chocolate con leve amargor, que compensa la dulzura del relleno.]

En diálogo con Punto a Punto Radio, el responsable de marketing, Bautista Montenegro, aseguró que el reconocimiento fue inesperado. “La verdad es que es bastante una sorpresa, al ser una página estadounidense, nosotros no sabíamos que estábamos participando verdaderamente”, explicó.

Sobre las claves del producto, destacó: “Nosotros trabajamos todos productos sin conservantes, sin colorantes, recetas de hace cuarenta años”. Y agregó: “Nuestro alfajor es de masa húmeda, de manteca y miel, es como un bizcochuelo, es bien suave”.

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El ranking también dejó en evidencia el dominio argentino en la categoría, ya que el Top 5 estuvo compuesto íntegramente por marcas nacionales, consolidando al país como referente mundial en la producción de alfajores.

Actualmente, la firma cuenta con 14 locales, la mayoría ubicados en Córdoba —incluyendo la capital y Villa Carlos Paz— y uno en Merlo, San Luis. A pesar del crecimiento, Montenegro señaló que la expansión es gradual: “Al ser una empresa familiar, es muy complicado todo lo que es logística”.

Además, remarcó que no trabajan con franquicias para preservar la calidad del producto. “Al no tener conservantes y durar tan poquito tiempo, no permitimos la reventa”, explicó.

El reconocimiento internacional posiciona a la marca cordobesa en el mapa global y refuerza el valor de la producción artesanal, en un contexto donde la identidad local gana cada vez más protagonismo en la gastronomía mundial.