Reapareció el ministro Acosta en la firma de un crédito millonario para hospitales públicos de Córdoba

El ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta, reapareció este martes en un acto oficial junto al gobernador Martín Llaryora, días después de que su licencia sin fecha de regreso disparara versiones sobre una posible salida del gabinete. La ocasión fue la firma de un crédito de 50 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) destinado a modernizar cuatro hospitales públicos de la ciudad.

"Están con agenda en Buenos Ares, ayer todo el día en el Panal trabajando. Solo fueron tres días de licencia", expresaron desde su entorno. La presencia de Acosta en el acto disipó —al menos por ahora— las especulaciones sobre su continuidad. El ministro había tomado licencia desde el 30 de marzo mediante el decreto N° 25, publicado en el Boletín Oficial, sin que el documento precisara la fecha de reincorporación. Ante la consulta de La Voz, Acosta había descartado su alejamiento y asegurado que volvería a su despacho la semana siguiente.

Un crédito para cuatro hospitales estratégicos

El préstamo, firmado en presencia del embajador de Francia Romain Nadal y del ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer, financiará el proyecto "Mejora energética para establecimientos hospitalarios sostenibles e inclusivos". Los centros beneficiados son el Hospital Córdoba, el Hospital Misericordia, el Hospital Neonatal Dr. Ramón Carrillo y el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.

La iniciativa contempla la modernización de sistemas eléctricos, iluminación, climatización y ventilación, junto con la incorporación de paneles solares fotovoltaicos y sistemas de gestión energética. El plazo de ejecución es de cuatro años.

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"El acuerdo con Francia nos permite concretar una modernización profunda del sistema hospitalario público, con una inversión destinada a hospitales estratégicos que atienden a miles de cordobeses, en su mayoría sin cobertura médica", afirmó Llaryora durante el acto.

Menos consumo y más eficiencia

Según las proyecciones del proyecto, las obras permitirán reducir cerca del 40% el consumo energético de los cuatro establecimientos y las emisiones de carbono asociadas. El gobernador subrayó que la iniciativa posiciona a Córdoba en la agenda de transición energética y adaptación al cambio climático.

El financiamiento total se compone de 35 millones de euros aportados por la AFD y 15 millones provenientes del Fondo Verde para el Clima. El esquema prevé un plazo de repago de 15 años, con cinco años de gracia y amortizaciones semestrales. El acuerdo también incluye la constitución de una cuenta de garantía en el exterior por 3,5 millones de euros.

La directora de la AFD, Lorena Chara, destacó que la operación contará además con asistencia técnica de la cooperación alemana y que el crédito "ampliará el acceso a sistemas de salud esenciales a la población más vulnerable".

El contexto del regreso

La reaparición de Acosta se produce en un momento de ajuste interno en el gobierno provincial. Semanas atrás, Llaryora dispuso un control más estricto del gasto ministerial y creó el Consejo de Gestión Estratégica del Gasto, un organismo que debe validar las erogaciones antes de su autorización. La conducción de esa comisión quedó en manos de los secretarios Gerardo Pintucci y Mónica Zomberg, no del propio Acosta.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, fue designado como reemplazante de Acosta mientras dure su licencia, de acuerdo con el decreto. Sin embargo, la aparición pública del titular de Economía en un acto de esta envergadura refuerza la lectura de que su posición en el gabinete se mantiene.