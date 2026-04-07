La Universidad Nacional de Córdoba busca donantes para formación médica

La Universidad Nacional de Córdoba promueve la donación voluntaria de cuerpos a través de su Facultad de Ciencias Médicas, en el marco de un programa que busca fortalecer la formación de futuros profesionales de la salud. La iniciativa funciona desde 2021 bajo el nombre Prodocue y permite destinar los cuerpos exclusivamente a la docencia y la investigación científica.

El Programa para la Procuración y Donación de Cuerpos se presenta como una herramienta clave en la enseñanza médica. Según explican sus responsables, el contacto directo con el cuerpo humano es una instancia fundamental en la formación académica, ya que permite transformar los conocimientos teóricos en aprendizaje práctico.

La directora del programa, Susana Biasutto, subrayó la importancia de esta experiencia: “Todos los otros métodos son muy útiles y complementarios, pero no reemplazan el contacto con el cuerpo humano”. Además, destacó que este tipo de iniciativas se desarrollan desde hace décadas en países con sistemas de salud más avanzados.

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Actualmente, el registro cuenta con alrededor de 70 donantes. El proceso es voluntario y se basa en la decisión individual de cada persona de contribuir con la ciencia tras su fallecimiento, en un esquema que garantiza transparencia y acompañamiento institucional.

Quienes estén interesados en sumarse o recibir más información pueden comunicarse con el equipo organizador a través del correo [email protected] o ingresar al sitio web oficial del programa.