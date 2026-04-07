Córdoba registra más casos de chikungunya y refuerza operativos sanitarios,

El Ministerio de Salud confirmó tres nuevos casos autóctonos de chikungunya en Córdoba Capital durante la última semana, lo que eleva a cinco el total registrado. Las autoridades sanitarias insistieron en reforzar las medidas de prevención ante el riesgo de transmisión dentro de los hogares.

El caso índice corresponde a un adolescente sin antecedentes de viaje. A partir de la investigación epidemiológica, se detectó que integrantes de su grupo familiar presentaban síntomas compatibles y no habían consultado, lo que derivó en la confirmación de otros dos contagios tras el análisis de muestras en el Laboratorio Central.

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Los tres pacientes fueron atendidos de manera ambulatoria, no requirieron internación y continúan bajo seguimiento médico. Según indicaron desde el área de Epidemiología, las condiciones climáticas actuales favorecen la permanencia del mosquito vector dentro de las viviendas.

Ante esta situación, el Departamento de Zoonosis desplegó operativos de bloqueo de foco en la zona afectada, con tareas de eliminación de criaderos, búsqueda activa de casos y difusión de medidas preventivas entre los vecinos.

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En lo que va de la temporada, Córdoba registra además cuatro casos de dengue, de los cuales dos son autóctonos y dos importados, junto a los cinco casos de chikungunya confirmados.

Desde la Dirección de Epidemiología remarcaron la importancia de la consulta temprana ante síntomas febriles y de la notificación oportuna por parte de los equipos de salud. “Se debe continuar con el descacharreo intra y peridomiciliario para reducir la población del vector y reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad”, señaló María Eugenia Vittori.