Natalia de la Sota anticipó su rechazo a la Ley de Glaciares: "Estoy en las antípodas de Milei"

La diputada Natalia de la Sota anticipó su rechazo a la Ley de Glaciares que se trataría esta semana en la Cámara Baja.

Córdoba: Trabajo dictó la conciliación obligatoria y no habrá paro docente de 72 horas

Ley de Glaciares

“Mi compromiso público y absoluto en contra de la Ley de Glaciares y de las que vengan en materia ambiental, porque estoy en las antípodas de Milei”, afirmó la legisladora del bloque de Defendamos Córdoba.

“Desde el día que asumió, supe que mi lugar era diametralmente opuesto al proyecto del gobierno nacional y así fue como fui dando mis votos en el Congreso contra cada una de las iniciativas que fue presentando” , agregó en el marco del encuentro nacional de Jóvenes por el Clima Argentina que se realizó el fin de semana en San Antonio de Arredondo.

“Creo que nunca hemos visto, en otro momento del país, esta intencionalidad de borrar derechos, de borrar valores de la sociedad argentina. Este gobierno nacional ha venido a eso, y empezó con la ley Bases, porque estaba todo escrito, planificado y planteado en ese texto, y desde allí viene avanzando”, precisó De la Sota.

Además señaló que “tenemos un futuro mucho mejor que se viene construyendo” y que “vemos cada vez más gente comprometida”.

“Se construye escuchando, los sectores políticos tenemos que dejar de hablarnos entre nosotros y escuchar a los que necesitan decir algo. La sociedad necesita que los dirigentes políticos, sociales, ambientales, seamos más claros que nunca, en medio de esta confusión que nos ha traído LLA y que forma parte de una ola mundial”, analizó.

Cristalli, de la UEPC: "Hubiésemos esperado que dejen hacer las medidas y después convoquen"

Carlos Gutiérrez: “Con el agua no se juega”

“Queremos inversiones en las provincias para hacer realidad el federalismo productivo. Lo que no queremos es que se convierta en el Caballo de Troya en contra de la fuerte dependencia institucional de estas provincias inducida durante años por el centralismo nacional para asegurar, con rigor técnico, los estudios de impacto ambiental que garanticen la sostenibilidad de los proyectos”, sostuvo el diputado Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas) al adelantar su rechazo a la ley de glaciares.

“Dieciséis mil cuerpos glaciares y geoformas periglaciales (que algunos caracterizan como "cascotes") relevadas por el IANIGLA han registrado una pérdida del 40% en los últimos 30 años. Negar esto, como hace el Presidente, ya con casi un "que me importa" infantil no es nuevo: pasó con la matriz energética y los biocombustibles. Parece que mientras lleguen inversiones que sostengan el equilibrio del negocio financiero, todo lo demás no importa”, añadió en tono crítico en la red social “X”.

“Pero esta vez es el agua. Y con el agua no se juega. La Constitución no obliga a elegir entre producir y preservar. Lo que sí exige es la conservación del ambiente para las próximas generaciones. Tratar esto con apuro e inmadurez institucional sólo conducirá a la judicialización de la cuestión”, concluyó Gutiérrez.