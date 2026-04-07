“No podemos permitir la extorsión”: Pretto sobre el proyecto que busca regular a los naranjitas en Córdoba

El municipio de Córdoba avanza en una nueva regulación del sistema de naranjitas, en medio de reclamos por conflictos en la vía pública y el crecimiento del estacionamiento informal en distintos sectores de la ciudad. “Lo que hay que hacer es regularlos adecuadamente conforme la necesidad actual. Ya existen normas, pero ha avanzado mucho la tecnología y el desempeño de cómo prestar ese servicio”, señaló el viceintendente Javier Pretto a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Según explicó, el objetivo es actualizar el marco normativo y establecer reglas claras para quienes trabajan controlando el estacionamiento en la vía pública. “Nosotros lo que necesitamos es regular el uso del espacio público con normas claras que establezcan las condiciones en que se debe regular ese servicio y cómo se incorporan los trabajadores a ese control del espacio y del estacionamiento”, sostuvo.

Pretto confirmó que el debate ya comenzó en el Concejo Deliberante y que se están evaluando distintos mecanismos para ordenar la actividad. “Se han hecho varias consultas previas. La semana pasada ya empezó a trabajar la Comisión de Servicios Públicos; mañana vuelve a funcionar la comisión tratando el tema”, indicó.

El viceintendente remarcó que la principal preocupación del municipio está vinculada a las situaciones de cobro indebido y conflictos con conductores. “Acá lo que no podemos permitir es la extorsión de quienes se atribuyen una función que no la tienen, porque los que están regulados funcionan identificados, autorizados por la municipalidad, con una tarifa preestablecida”, afirmó.

Diputado cordobés sobre los créditos del Banco Nación: "Evidentemente hay un privilegio como tal"

En esa línea, diferenció entre quienes están incorporados a un sistema formal y quienes actúan por fuera de la regulación. “Cuando hay condiciones y reglas, se cobra lo que está autorizado y no debe haber ningún problema. El problema es cuando la persona que no está incorporada a un sistema legal cobra lo que quiere o extorsiona, y ahí empiezan los conflictos”, explicó.

Y agregó: “Eso ya corresponde a la Justicia porque es la comisión de un delito”.

App, zonas habilitadas y sin efectivo

El proyecto también contempla la incorporación de tecnología para evitar el manejo de dinero en la vía pública y mejorar el control del sistema. “Vamos a incorporar las condiciones que debe reunir la ordenanza para poder habilitar todos los sectores que puedan ser controlados en el estacionamiento”, adelantó Pretto.

El funcionario explicó que la actividad suele surgir en zonas con fuerte movimiento comercial. “Donde aparece gente que procura hacerse de un peso es donde hay movimiento comercial, donde hay autos a estacionar”, señaló.

En ese sentido, el municipio analiza habilitar esos sectores con reglas claras. “No habría problema en que esos lugares previamente asignados, con zonas determinadas y tarifas preestablecidas, se puedan autorizar con un sistema que se está procurando que sea con una app”, explicó.

El objetivo es eliminar el manejo de efectivo y formalizar la actividad. “Quien funcione como controlador del estacionamiento se pueda incorporar al sistema percibiendo un porcentaje por la tarea, que se le acredite en su cuenta a través de la aplicación del teléfono”, detalló.

Y agregó: “De ese modo no habría manejo de dinero público en la calle y el sistema asignaría zonas y fijaría tarifas”.

Contención social y asistencia

Pretto también reconoció que muchas personas recurren a esta actividad por necesidad económica, y aseguró que el municipio trabaja en medidas de contención social. “Nosotros lo que tenemos que hacer es contener a la gente que no tiene la posibilidad de tener otro ingreso, pero hay que hacerlo con autorización y con reglas preestablecidas”, indicó.

Además, recordó que la Municipalidad cuenta con programas de asistencia social y sanitaria. “El municipio tiene un sistema a través de Desarrollo Social de asistencia, y habrá que incrementar también la asistencia médica”, sostuvo.

En ese marco, destacó que se están destinando recursos a la atención de problemáticas sociales complejas. “El municipio está invirtiendo recursos muy importantes en el Príncipe de Asturias, donde se está haciendo un pabellón para la atención de problemas de consumo. Vamos a tener infraestructura adecuada para esos tratamientos, además de la asistencia”, concluyó.