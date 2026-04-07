Diputado cordobés sobre los créditos del Banco Nación: "Evidentemente hay un privilegio como tal"

El diputado cordobés Juan Brügge aseguró que “los dirigentes políticos tienen que dar ejemplo” al referirse al caso de las presuntas líneas de crédito hipotecario preferenciales del Banco Nación.

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Banco Nación

“Acá hubo una línea especial, de la cual yo soy diputado, y no me enteré nunca. Soy cliente del Banco Nación porque hace 40 años que soy profesor universitario, y tengo mi cuenta ahí ya hace 40 años prácticamente. Cobro siempre en el Banco Nación, así que soy un cliente antiguo”, explicó el legislador de Provincias Unidas.

“En ningún momento a mí se me dijo ´mire usted tiene esta posibilidad´. O sea que evidentemente por más que era una línea expresa, algunos tuvieron acceso a la misma con fines de crédito hipotecario”, agregó en declaraciones a SRT Media.

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“Los dirigentes políticos tienen que dar ejemplo”

“Los dirigentes políticos tienen que dar ejemplo. Esto de acceder un crédito para hacerte tu casa en el country, como es el caso de algunos que han mencionado allí, no tiene una finalidad social”, cuestionó Brügge.

“Cada uno quiere vivir de la mejor manera posible, pero evidentemente en la actual situación en la que está el país hay que dar ejemplo”, insistió.

“Me parece importante señalar que esto tiene un impacto político muy negativo y que la reacción que tendría que tener el gobierno en este momento es sacar un plan de viviendas con fines sociales como para contrarrestar esta situación”, consideró el diputado cordobés.

“Porque sí encima damos ´privilegios´ entre comillas y no le damos la posibilidad a que los ciudadanos comunes que se esfuerzan, al laburante, al obrero, pueda acceder a su vivienda única, que es lo único que va a tener, evidentemente hay un privilegio como tal”, opinó Brügge.

“Y esos privilegios hablan mal del gobierno nacional que siempre dijo que quería combatir a la casta y lo que está haciendo es dándole privilegio”, concluyó el legislador demócrata cristiano.