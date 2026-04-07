Índice Asado: Según los puesteros en el Mercado Norte, en marzo la carne frenó la suba

El costo de un asado completo para diez personas llegó a $144.800 en marzo en Córdoba, lo que equivale a $14.480 por comensal. Así lo indica el Índice Asado que releva mensualmente el Mercado Norte, que registró una suba del 1,4% respecto de febrero: la menor variación mensual en lo que va del año.

El índice toma como referencia la preparación con carne de novillo e incluye todos los ingredientes del menú: carne, ensaladas, carbón, pan, bebidas con y sin alcohol, y postre.

Qué cortes se relevaron y cuánto costaron

La preparación con carne de novillito —la de mayor valor— alcanzó los $164.000 para diez personas. La versión con cerdo se ubicó en $104.300, mientras que con pollo el costo fue de $67.700. El pescado a la parrilla, muy demandado por la Semana Santa, costó $104.800 para la misma cantidad de comensales.

Desde marzo, el Mercado Norte incorporó al relevamiento tres nuevas opciones: lechón a la parrilla ($156.800 para 10 personas), cordero a la parrilla ($148.800) y cabrito a las brasas ($155.800).

La ampliación del índice permite comparar el costo real de distintas alternativas proteicas para una reunión típica, más allá de la carne vacuna.

Estabilidad en la carne vacuna después de meses de alza

"En marzo se observó una mayor estabilidad en los precios de la carne, en especial de la carne vacuna, lo que permitió sostener el nivel de ventas", señaló Sergio Machuca, referente del centro comercial del Mercado Norte.

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La tendencia marca un punto de inflexión respecto de los meses anteriores, cuando los precios acumularon subas sostenidas. La variación de 1,4% se ubica muy por debajo de las registradas en enero y febrero de 2026.

El kilo de asado de novillo se relevó a $19.900, siendo el componente de mayor peso en el costo total. Para diez personas se utilizan cinco kilos de carne, lo que representa $99.500 solo en ese ítem.

Semana Santa disparó la demanda de pescado

El otro dato destacado de marzo fue el comportamiento del mercado de pescados en los días previos a Pascuas. "Para Semana Santa también hubo una demanda muy importante de pescado, apoyada por la celebración de Pascuas pero también por precios muy convenientes en este tipo de carnes", agregó Machuca.

El pescado a la parrilla para diez personas se ubicó en $104.800, un valor similar al del cerdo, lo que lo posicionó como una alternativa accesible frente a los cortes vacunos.

La combinación de precio competitivo y tradición religiosa impulsó las ventas en el mercado durante la última semana del mes.

El desglose del asado de novillo para diez personas

El relevamiento del Mercado Norte desagrega el costo completo del menú. Además de los $99.500 en carne, se suman: carbón ($9.000, dos bolsas de cuatro kilos), tomate perita ($3.000 el kilo), lechuguín ($2.500 el paquete), huevos ($900, tres unidades), pan francés ($2.800 el kilo), vino Finca Natalina ($11.100, tres botellas), gaseosa Pepsi ($6.000, dos botellas de dos litros) y helado palito bombón ($10.000, diez unidades).

El total asciende a $144.800, con un costo por persona de $14.480.

Con la incorporación de lechón, cordero y cabrito al índice mensual, el Mercado Norte amplía el panorama de precios que publica cada mes. La evolución de la carne vacuna en abril, en un contexto de mayor estabilidad cambiaria y paritarias en curso, será el dato clave para determinar si la desaceleración de marzo consolida una tendencia o fue una pausa dentro del ciclo alcista.