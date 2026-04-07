El Ministerio de Salud de Córdoba realizará una jornada de vacunación en el Club Atlético Belgrano

El Ministerio de Salud de Córdoba junto con el Club Atlético Belgrano invitan a participar de una jornada de vacunación denominada “Clubes comprometidos con la salud de la comunidad”, dirigida a socios, vecinos y a toda la comunidad.

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Dónde vacunarse y qué vacunas colocan

En esta oportunidad, se colocará vacuna antigripal, contra el dengue y se completarán esquemas del Calendario Nacional.

La jornada se realizará el miércoles 8 de abril, de 10.30 a 14.30, en el Estadio Julio César Villagra, ubicado en Arturo Orgaz 510, de barrio Alberdi. Las personas interesadas podrán acercarse con DNI y carné de vacunación.

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Vacunación antigripal

El Ministerio de Salud recuerda la importancia de que todas las personas que integran los grupos de riesgo accedan a la dosis de antigripal.

La campaña está destinada a niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, personas gestantes, puérperas, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, personal de salud, mayores de 65 años y personal estratégico.

Además de acercarse a esta jornada, estas personas podrán colocarse la dosis correspondiente en los más de 800 vacunatorios de la provincia.

La formulación de la vacuna cambia en cada campaña, de acuerdo a las cepas del virus circulante, por lo cual es necesario acudir a inmunizarse nuevamente cada año. Estas dosis se pueden aplicar junto con cualquier otra vacuna.

Fuente: Gobierno de Córdoba.