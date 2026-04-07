Quién es Mariano Páez, el empresario detrás de la Línea 4 y los subsidios millonarios

El nombre de Mariano Páez volvió a ocupar espacio en la agenda pública en los últimos meses, pero su presencia en el escenario económico de La Banda, Santiago del Estero, no es nueva. Desde mediados de la década del 2000, su figura aparece vinculada a la empresa MAPO S.R.L., responsable de la explotación de la Línea 4 del transporte urbano, un servicio público que, según reconstrucciones documentales y estimaciones económicas, se habría sostenido durante casi dos décadas con aportes estatales y renovaciones administrativas.

Su investigación reconstruye la trayectoria empresarial, financiera y judicial que rodea a Páez, desde la creación de su empresa hasta el presente, incluyendo el flujo de subsidios estimado entre 2008 y 2026, un período que permite dimensionar el peso económico real de la concesión.

El punto de partida formal se ubica el 5 de febrero de 2006, cuando se constituyó MAPO S.R.L. en la ciudad de La Banda, que coincide con la reorganización del sistema de transporte urbano local. En ese período, distintas líneas comenzaron a operar bajo esquemas empresariales privados, en el marco de concesiones municipales.

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Si bien la ordenanza original que adjudicó la Línea 4 no se encuentra digitalizada públicamente, registros administrativos posteriores permiten reconstruir una secuencia clara:

2006: creación de MAPO S.R.L.

2007–2009: período probable de adjudicación o ingreso al sistema

2010: operación confirmada oficialmente con unidades y personal habilitado

Aquel rango ubica el inicio operativo de la empresa alrededor de 2008, año que se convierte en referencia técnica para reconstruir el flujo económico posterior.

Desde entonces, la Línea 4 nunca dejó de operar bajo la misma estructura empresarial.

Una concesión que se sostuvo en el tiempo

En casi veinte años, la empresa vinculada a Mariano Páez mantuvo el control operativo de la Línea 4, atravesando distintas gestiones municipales y contextos económicos adversos.

Su continuidad administrativa se confirma por distintos hechos:

participación en solicitudes tarifarias ante autoridades locales

registro permanente dentro del sistema de transporte público

mantenimiento del servicio aun en contextos de crisis

Ahora, uno de los episodios más relevantes ocurrió en 2019, cuando la empresa anunció la posibilidad de abandonar el servicio en medio de conflictos laborales. Finalmente, la Línea 4 continuó operando, lo que sugiere la existencia de acuerdos o intervenciones institucionales que permitieron sostener el servicio.

En 2026, la empresa sigue figurando como operadora activa.

Subsidios desde 2008: el flujo económico reconstruido

El análisis económico es uno de los puntos centrales de esta investigación.

Si se toma como referencia el inicio operativo estimado en 2008, el flujo de subsidios al transporte permite proyectar un escenario económico de largo plazo.

Subsidios nominales confirmados (2018–2023)

Entre esos años se registraron transferencias verificables por $16.832.524,78. Los pagos más altos se registraron en 2022 y 2023, con montos mensuales superiores a los tres millones de pesos en algunos períodos.

Subsidios estimados previos (2008–2017)

Durante esos años, el sistema nacional ya financiaba transporte urbano en ciudades del interior. Aunque los registros son menos accesibles, estimaciones técnicas indican: ≈ $2.500.000 a $4.500.000 nominales. Estos montos, pese a ser menores nominalmente, tenían mayor valor real por el contexto inflacionario posterior.

Subsidios estimados posteriores (2024–2026)

Considerando la continuidad operativa de la empresa y el crecimiento inflacionario:

2024: entre $7 y $9 millones

2025: entre $9 y $12 millones

2026: entre $10 y $14 millones

El monto total proyectado

Sumando todos los períodos: 2008–2026. El flujo económico total estimado arroja: ≈ $180.000.000 a $240.000.000 en pesos actuales. Este cálculo surge de:

montos nominales

ajuste por inflación

continuidad operativa del servicio

Traducido a escala mensual: ≈ $970.000 mensuales actualizados.

Si se distribuye en las unidades registradas: ≈ $161.000 por colectivo por mes.

Un dato relevante para dimensionar el peso del subsidio estatal en el funcionamiento del sistema.

Señales financieras que encendieron alertas

Más allá del flujo de subsidios, los registros financieros muestran indicadores que generaron preocupación en distintos momentos.

Entre ellos:

5 cheques rechazados

por un monto cercano a: $18.700.200

Además, se registraron observaciones fiscales que obligaron a regularizaciones administrativas.

Estos antecedentes fueron utilizados en cuestionamientos públicos recientes, especialmente en contextos de reclamos por la calidad del servicio.

Conflictos operativos y crisis del sistema

El servicio urbano en La Banda atravesó momentos críticos. Uno de los más relevantes ocurrió en 2019, cuando se registraron tensiones laborales que pusieron en riesgo la continuidad del servicio.

La empresa vinculada a Mariano Páez anunció la posibilidad de abandonar la Línea 4, lo que generó incertidumbre entre usuarios y autoridades. Sin embargo, el servicio continuó funcionando.

Ese episodio dejó una señal: la continuidad del sistema dependía de decisiones empresariales e institucionales.

El frente judicial

Mariano Páez es el padre de Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años de Santiago del Estero

El perfil público de Mariano Páez también se vio atravesado por episodios judiciales. En noviembre de 2025, fue detenido en el marco de una denuncia por violencia de género presentada por su entonces pareja, en un expediente que incluyó acusaciones por amenazas y lesiones leves.

Meses después, su nombre volvió a aparecer en medios nacionales tras la detención de su hija, la abogada Agostina Páez, en Brasil en un caso que generó repercusión internacional. Posteriormente, un video difundido en redes sociales generó la apertura de actuaciones judiciales preliminares.

El vacío documental que todavía persiste

Pese a la reconstrucción cronológica disponible, existen documentos clave que todavía no son de acceso público directo. Entre ellos:

la ordenanza original de adjudicación de la Línea 4

la fecha exacta de vencimiento de la concesión

las prórrogas formales otorgadas en los últimos años

la composición societaria actual completa

Agostina Páez denunció que recibe ataques en redes sociales: "Me discriminan"

La ausencia digital de esos registros no implica que no existan, pero sí limita el acceso ciudadano a información sensible sobre un servicio público.