Tras haber regresado a Argentina, la abogada Agostina Páez, denunció que ha sido víctima de ataque y discriminación en redes sociales, reveló que se encuentra realizando un tratamiento psicológico y repudió las imágenes donde se ve a su padre realizando gestos similares a los que ella realizó afuera de un bar en Río de Janeiro.
"Me discriminan. Veo que hay mucha hipocresía en algunas personas que han salido a atacarme. En los comentarios que veo me atacan de la misma o peor forma que mi reacción. Me ofenden diciendo hasta lo mismo: 'negra de mierd*', 'marrón'", expresó durante una entrevista en el programa Solo una vuelta más por TN.
La abogada argentina remarcó el nivel de violencia de los ataques que recibe en redes sociales tras la viralización del polémico episodio, aunque agregó: "Lamento mucho que sea así, no puedo controlar ni hacer nada contra eso, es una opinión de la gente y lo entiendo. Entiendo que he estado mal, que es repudiable y es entendible el odio que estoy recibiendo por más que haya sido una reacción".
"Estoy haciendo tratamiento psicológico y aferrándome mucho a mi gente y a mis amigas, para tratar de no ver tanto también, porque me hace mal. Trato de aferrarme a la gente que me conoce y al psicólogo", expresó luego Páez, explicando su manera de atravesar el delicado momento personal en el que se encuentra.
La joven comentó que comenzó con el tratamiento psicológico desde que estaba en Brasil y amplió: "Sigo mal pero tratando de tomarlo con más calma porque acá en Argentina me siento más segura, a diferencia de en Brasil que estaba sola y encerrada".
Agostina Páez en Brasil: el gesto racista de su padre reaviva el escándalo judicial
La abogada también se tomó unos minutos para explicar la discusión en el bar que la llevó a realizar el gesto racista por el que se la acusó de injuria racial. "Nos cobran de más, cosas que no habíamos consumido. Cuando queremos salir nos retienen la puerta y nos dicen que no salimos y quedamos nosotras tres con los empleados del bar".
"Todo lo que habíamos consumido lo pagamos en el momento. Empezamos a buscar los comprobantes y nos dicen que habían otras cosas, y no habíamos consumido eso y yo adentro del bar digo 'nos están robando, son unos ladrones', pero se escucha, los escucharon todos", detalló.
Páez explicó que una de sus amigas le dijo "basta, no digas nada", mientras que otra le pidió que grabe la situación, por lo que sacó su celular y en ese momento los empleados del lugar se enojaron. "Se empieza a crear ese clima tenso, nosotras bajamos, nos estaba esperando un auto para ir al departamento y se acerca un empleado a sacarnos del auto y dice que no nos podemos ir porque teníamos un problema con la cuenta y el del auto se va".
"Cuando estábamos del otro lado de la vereda un chico nos grita algo, nos damos vuelta, y ese chico se estaba agarrando los genitales y me grita 'agarrame esta y sacudilo', en portugués", señaló y agregó: "Después de que él se tocó los genitales yo reaccioné mal. Todo el tiempo sentíamos que se estaban burlando, estábamos nerviosas".
Sobre el gesto que la llevó a tener una causa en su contra, explicó: "Ha sido una reacción después de gesto obsceno. Me ha salido hacerle el gesto del mono, no sé por qué, como mujer es difícil de explicar cómo reaccionar ante un hombre que te grita algo, tocándose los genitales. Sé que he estado mal, que me he equivocado, pero es lo que me ha salido".
"Todo esto que estoy contando está en las cámaras de seguridad del lugar. En los videos no se me ve hablando con nadie, se me ve parada esperando que mi amiga pague, sin hablar con nadie. No estaba alterada", concluyó.
La polémica por los gestos de su padre
Poco después de que la abogada regresara al país, su padre replicó públicamente el gesto racista que dio origen a la causa judicial y sumó un nuevo foco de conflicto, reactivando la polémica en medio de un proceso judicial aún abierto que podría complicarse tras este hecho.
"Un horror, una vergüenza, él me ha pedido perdón. Yo no estaba ahí, me enteré por los medios y casi me muero", expresó durante la entrevista y agregó: "No sé en qué contexto, no sé qué habrá pasado, pero no puede ser que sabiendo lo que he pasado esa misma noche salga y haga eso. Es muy inmaduro de su parte".
Tomando distancia de lo ocurrido, añadió: "Con mi papá por ahí estamos bien, por ahí estamos mal. Hay muchas cosas de él que yo no comparto. Yo no puedo hacerme responsable por él. Yo soy la que he estado casi tres meses en Brasil, la que se ha puesto a estudiar, hice mucha introspección y me llevo una lección de lo que me ha pasado, y mi papá es mi papá, pero no vengo de una familia racista".
