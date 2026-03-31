Agostina Páez, la joven abogada que estaba estaba retenida en Brasil por hacer gestos racistas en un bar, abonó la fianza de 18.500 dólares, la Justicia del país limítrofe le sacó la tobillera electrónica y solo le falta firmar los documentos para poder regresar a la Argentina.

Luego de aguardar más de una semana el fallo definitivo del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, la letrada finalmente abonó los 97.260 reales (casi 26 millones de pesos). El juez Luciano Silva Barreto ordenó quitarle la tobillera y revocó la decisión de primera instancia al considerar que la retención de la santiagueña de 29 años era una indebida restricción de su libertad

Páez estuvo retenida en Brasil tras ser condenada a la pena de 2 años de prisión en suspenso por injuria racial, un delito que se tipificó en el país vecino con una pena máxima 15 años de cárcel.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno, Marcela Pagano y Alberto Fernández en otra disputa política por el regreso de la abogada acusada en Brasil por discriminación

La joven se viralizó al protagonizar un enfrentamiento en un bar, donde la filmaron cuando hacía gestos que simulaban ser los de un mono frente a los empleados del lugar. De acuerdo a la versión de la imputada todo comenzó por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras estaba de vacaciones con un grupo de amigas.

Páez dijo que se fue del lugar gritando tras un intercambio con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y la complicó frente a la Justicia brasileña.

Agostina Páez y su abogada

Las declaraciones de Agostina Páez y su tía

Agostina Páez dialogó con la Agencia Noticias Argentinas el pasado lunes 30 de marzo, antes de conocer que podría regresar a nuestro país, y declaró: “Yo estoy muy angustiada, desbordada y saturada”. Además, confesó que sentía mucha ansiedad” por el veredicto de la Justicia brasileña.

Por su parte, el 23 de marzo, habló Patricia Martínez, la tía de la joven, con Radio Rivadavia, y afirmó: “La verdad es que es un estado de mucha incertidumbre y que a veces no se trata de tener una observación neutral, porque tengo miedo con lo que pueda acontecer”.

Brasil rechazó que Agostina Páez regrese a Argentina mientras avanza la causa por injuria racial

Y agregó: “Creo que habría una posibilidad de que ella pueda regresar y esté más preservada, más protegida. Ella es argentina, por lo tanto, tiene derechos también. Espero que la Justicia le brinde esas garantías también. No vemos la hora de que de que esto termine y que realmente se haga justicia, se haga justicia, que Agostina también tenga derecho a la defensa”. Para luego afirmar que su sobrina “no es una persona racista”, remarcando que la joven “pidió disculpas” y “está muy arrepentida”.

HM