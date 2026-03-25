El Gobierno, Marcela Pagano y Alberto Fernández en otra disputa política por el regreso de la abogada acusada en Brasil por discriminación

Tras confirmarse que Agostina Paéz, la abogada argentina retenida en Río de Janeiro, no irá presa en Brasil y podrá regresar al país, se generó una nueva disputa entre el Gobierno y la diputada Marcela Pagano, quien involucró al expresidente Alberto Fernández, sobre los esfuerzos que le dieron un alivio judicial a la joven.

El cruce comenzó cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, compartió una publicación con la leyenda "hechos, no palabras", destacando el giro en el caso de Páez, y un usuario señaló que hubo "intervención diplomática de último momento".

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"La intervención diplomática no fue de 'último momento'. Estuvimos acompañando el caso desde primer día y coordinamos en la acción que requería la defensa de Agostina. Que no se den a publicidad previa las gestiones diplomáticas realizadas, no es indicio que no se estaba trabajando en el caso desde el gobierno", sostuvo el funcionario vía X.

Tras las publicaciones del exsecretario de Finanzas, se sumó al debate la diputada Marcela Pagano, quien lo calificó de "cara rota" y "sinvergüenza" y agregó: "Abandonaste a esta compatriota y a su familia! Soy testigo una vez (sic) de cómo abandonan a los argentinos en el exterior porque me tocó otra vez intervenir".

"Gracias una vez más a la diplomacia parlamentaria y sobre todo nobleza obliga, al expresidente Alberto Fernández que desde el día 1 se involucró en la gestión, sin foto, sin conocerla, sin arrogarse falsas victorias como haces vos!!! Esa es la única verdad", añadió, atribuyéndole parte del éxito de la gestión al exmandatario.

La abogada argentina acusada en Brasil por discriminación no irá presa y podrá volver al país

En otra publicación a través de X, la legisladora amplió: "Agostina vuelve a Argentina! Fue clave la defensa de su última abogada Carla Junqueira, maravillosa letrada. Nos contactamos y me presenté en la causa como fiadora solidaria de esta joven abandonada por el Gobierno"

"Sr. Alberto Fernández, gracias por dejar de lado cualquier diferencia ideológica y ayudar a la repatriación. Porque cuando de argentinidad se trata, hay quienes solo vemos una única bandera: la Argentina", agregó enfatizando una vez más en el rol del expresidente en la gestión del caso de Agostina Páez.

A partir de su publicación, una periodista de Clarín le consultó a la diputada si ella efectivamente se constituyó como garante de la joven y la legisladora confirmó: "Sí y tuvimos la fortuna que con esta estrategia de su abogada el juez diera lugar".

Agostina Páez no irá presa y podrá volver al país

Agostina Páez, la abogada argentina que permanecía retenida en Brasil desde enero, acusada por injuria racial tras una denuncia por gestos considerados discriminatorios en un bar de Río de Janeiro, no irá presa y quedó a un paso de regresar al país. La novedad se conoció este martes, luego de una audiencia clave en la que la Fiscalía redujo la acusación y la defensa consiguió desactivar el escenario más grave que enfrentaba la mujer.

La confirmación llegó de boca de su abogada, Carla Junqueira, al salir del juzgado. Según explicó, ni la Fiscalía ni la querella se opusieron al regreso de su defendida a la Argentina. Lo que resta ahora es la firma del juez, que debe fijar la caución económica y dejar establecidas las condiciones finales para su salida de Brasil. La defensa calcula que ese trámite podría resolverse en pocos días, aunque todavía depende del monto que se defina como reparación para las víctimas.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la reformulación de la acusación. La santiagueña enfrentaba inicialmente tres denuncias por discriminación, una situación que elevaba de manera fuerte la expectativa de pena. Sin embargo, en la audiencia la Fiscalía unificó el caso bajo la figura de un delito continuado con tres víctimas.

Ese cambio alteró por completo el panorama judicial. Según la explicación de la defensa, la nueva calificación deja una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en la Argentina y el pago de una reparación económica. Así, la posibilidad de una condena de prisión efectiva quedó prácticamente desactivada, a la espera de la resolución formal del juez.

AS./fl