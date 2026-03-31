Luego de meses de máxima tensión y conflicto en los portones de la planta, los trabajadores de FATE finalmente recibieron una noticia clave para su futuro inmediato y estabilidad laboral. Apenas hace instantes, la Justicia Nacional del Trabajo dictó un fallo determinante que valida el convenio suscripto entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) hace casi un año, ordenando el pago de los salarios adeudados.

A partir de la resolución de la Sala 2 —máximo organismo del fuero laboral— se pone fin a la incertidumbre legal sobre el acuerdo de mayo de 2025. De acuerdo a lo que explicó Alejandro Crespo, titular del SUTNA, la Justicia fue tajante: el convenio es plenamente válido y la empresa no puede desconocer las obligaciones salariales con los trabajadores que figuraban en nómina al momento de la firma. "Se hace lugar a la medida cautelar y se ordena a FATE SAICI el pago de los haberes devengados a todos los trabajadores incluidos en el listado de personal afectado", señaló el fallo.

De esta manera, Pablo Bentivegna, socio de Abogades en Cooperativa y representante legal en la causa, explicó a PERFIL el alcance de esta protección: "Hay un acuerdo de FATE del año pasado en el que se comprometieron a no realizar despidos hasta el 30 de junio de 2026. Por lo tanto, los despidos efectuados el 18 de febrero son de valor nulo". A consecuencia, la empresa debe abonar los sueldos desde esa fecha hasta el final del blindaje acordado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El gremio celebra un fallo que "empuja la lucha" por asegurar el sustento de miles de familias vinculadas a la actividad

La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, culpó la crisis a la apertura de importaciones

La decisión se fundamentó sobre la vigencia del acuerdo colectivo y la conciliación obligatoria: "La existencia de un acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo y la conciliación obligatoria vigente al momento del fallo impone a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones salariales, sin posibilidad de despidos sin causa hasta junio de 2026".

Ahora, el gremio y la querella leen esta decisión como un alivio económico y como un freno a la táctica empresarial.

Según Bentivegna, la firma buscaba quebrar la resistencia de los operarios: "La estrategia de FATE hasta ahora fue el desgaste y el hambre, porque la gente no tiene espalda para aguantar esa ocupación sin sueldo".

Los operarios llegaron y encontraron un cartel de cese total, con telegramas citando el fin de un acuerdo transitorio de mayo

De hecho, el abogado destacó que esta resolución "oxigena mucho la lucha", permitiendo que los trabajadores mantengan la permanencia en la planta con el respaldo de sus haberes. Paralelamente, recordó que la Justicia ya había dado un espaldarazo al considerar que la ocupación era una "extensión del derecho a huelga".

Alcance y consecuencias legales

El impacto de la medida es contundente para la industria nacional:

Alcance directo: Afecta a todos los empleados bajo la nómina del acuerdo original.

Alcance indirecto: Garantiza el sostenimiento de más de 4.000 puestos de trabajo vinculados a la actividad de la planta.

Autonomía industrial: Para el SUTNA, defender FATE es también defender la capacidad productiva propia del país frente al parate del sector.

Sin dudas, el fallo judicial tiene carácter obligatorio e inmediato. La empresa ya no tiene margen de maniobra legal para seguir dilatando los pagos sin enfrentar consecuencias graves.

Glustein sobre Fate: “El Gobierno está actuando con todas las medidas posibles para afectar a esta empresa”

Ante la posibilidad de que la firma intente incumplir, Bentivegna fue terminante: "Si FATE no quiere cumplir, la consecuencia lógica va a ser que nosotros podamos cobrar por la fuerza; es decir, a través de un embargo bancario".

MV