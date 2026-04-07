Multas en Córdoba: cuánto aumentan tras la suba del combustible

La Municipalidad de Córdoba dispuso una actualización cercana al 30% en las multas de tránsito, en línea con el incremento del precio del combustible. La medida impacta directamente en el valor de las Unidades Económicas Municipales (UEM).

El ajuste se produjo luego de que el litro de nafta súper pasara de $1.593,60 a $2.057, lo que elevó automáticamente el monto de las sanciones. En este esquema, cada UEM equivale a 8 litros de combustible de YPF.

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Entre las infracciones más severas se encuentra cruzar un semáforo en rojo, con multas que van de 15 a 100 UEM, es decir, entre $246.840 y $1.645.600. También figuran sanciones elevadas por obstruir rampas para personas con discapacidad, con montos que oscilan entre $658.240 y $1.645.600.

Otras faltas frecuentes incluyen estacionar a menos de 10 metros de una parada de colectivo o sobre una senda peatonal, con multas de entre $329.120 y $822.800. En tanto, el uso del celular al conducir y estacionar en doble fila tienen sanciones que van de $82.280 a $246.840.