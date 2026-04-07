Mientras el mercado sigue de cerca el salto del petróleo por la crisis en Medio Oriente, las estaciones de servicio sumaron otra advertencia sobre el precio de los combustibles en la Argentina: más allá del shock externo, una parte del valor final también se explica por factores locales. Entre ellos, CECHA que reúne a las estaciones de servicio, volvió a poner el foco en las tasas viales que cobran algunos municipios, un recargo que, según la entidad, se traslada al surtidor, encarece el litro y profundiza las diferencias de precios entre distritos.

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Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) sostienen que esos cargos, aplicados por algunos municipios, se agregan al precio final de naftas, gasoil, diésel y GNC, y terminan impactando de forma directa sobre el bolsillo de los usuarios.

“Antes de discutir el precio del petróleo en Medio Oriente, hablemos de las tasas viales que algunos intendentes le cobran a cada estación de servicio. Eso también impacta en el litro que paga el argentino”, señalaron desde la entidad.

El petróleo volvió a subir en la última semana

El reclamo empresario aparece en un momento de fuerte sensibilidad sobre el valor de los combustibles por el shock externo. En los últimos días, el mercado internacional del petróleo volvió a operar con alzas pronunciadas por la crisis en Medio Oriente. Reuters informó este martes 7 de abril que el Brent sube a US$111,28 por barril, mientras que el WTI se ubica en US$112,30, en un contexto de temor por nuevas interrupciones en la oferta global. La agencia también señala que ambos contratos acumulan un alza cercana al 50% desde el inicio de la guerra.

Ese movimiento es relevante porque el precio del crudo es una de las variables que inciden en la formación del valor de los combustibles. Cuando sube el petróleo, aumenta el costo del insumo básico de refinación y se recalienta toda la cadena energética, aun cuando luego cada mercado traslade ese impacto con distinta velocidad o intensidad.

En efecto, un análisis de la última semana elaborado por directores del Fondo Monetario Internacional señala que ya hay presión sobre la inflación global por el aumento de los combustibles y alerta por escenarios complejos en tanto no haya solución para el conflicto bélico y se entorpezca la oferta del suministro.

El componente local que denuncia CECHA

En ese marco, CECHA planteó que en la Argentina no todo el encarecimiento puede leerse únicamente en clave internacional. Según relevamientos de la entidad, en muchos municipios las tasas viales pueden representar entre 0,6% y 4,5% adicional sobre el precio final de los combustibles.

“Eso es plata que la mayoría de los consumidores paga. No está gravado en el impuesto a los combustibles, pero está agregado en el precio de cada litro”, explicaron desde la cámara.

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La entidad afirma que, al tratarse de cargos que cambian según la jurisdicción, el efecto no sólo se traduce en un mayor precio al surtidor, sino también en diferencias entre distritos cercanos.

Uno de los ejes del planteo empresario pasa por las asimetrías que estas tasas generan dentro de una misma región. Según CECHA, un automovilista puede pagar precios distintos por el mismo producto no por una variación en costos logísticos o comerciales, sino por la carga de tributos locales definida en cada municipio.

“El precio que se abona en una estación de servicio de un municipio no tiene nada que ver con el precio que se paga por igual producto en otro municipio. Esta diferencia distorsiona la competencia y genera inequidad”, remarcaron.

Para el sector, esa disparidad termina afectando tanto a los consumidores como a las estaciones de servicio, al alterar las condiciones de competencia entre bocas de expendio que operan a pocos kilómetros de distancia, pero bajo regímenes tributarios diferentes.

Desde CECHA señalaron que el cuestionamiento a las tasas viales no es nuevo y, aunque algunos municipios suspendieron el cobro, la mayoría todavía lo mantiene. La cámara buscó así instalar que, en medio de una coyuntura internacional adversa para la energía, también hay factores domésticos que presionan sobre el precio final.

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“Entendemos la repercusión que trae la coyuntura económica global del conflicto en Medio Oriente, pero no podemos mirar sólo hacia afuera. El precio de los combustibles puede reflejar costos reales, pero no distorsiones locales. Es necesario poner sobre la mesa el costo extra que ocasiona la avidez recaudatoria de estas tasas tan perjudiciales para la competitividad y los consumidores”, concluyeron.

En el frente internacional, los inversores siguen de cerca si la crisis en Medio Oriente deriva en una interrupción más prolongada del suministro de crudo, un escenario que podría sostener los precios del petróleo en niveles elevados. Reuters reportó que la tensión geopolítica ya alimenta temores de más inflación y menor crecimiento global, una combinación que complica a bancos centrales y economías importadoras de energía.

A nivel local, el debate suma una capa adicional: además del efecto del petróleo sobre los costos energéticos, persiste la discusión sobre cuánto pesan los factores impositivos y regulatorios locales en el valor que finalmente paga el consumidor en el surtidor.

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