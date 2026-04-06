Arabia Saudita eleva la prima de su petróleo destinado a Asia a nivel récord

Arabia Saudita elevó el precio de su principal tipo de petróleo destinado a Asia hasta alcanzar una prima récord, mientras el agravamiento del conflicto en Oriente Medio y el cierre casi total del estrecho de Ormuz por parte de Irán sacuden los mercados energéticos.

La petrolera estatal Saudi Aramco aumentó el precio de su crudo insignia, el Arab Light, para ventas el mes próximo hasta situarlo en una prima de US$19,50 por encima de los índices de referencia regionales para las refinerías de Asia, según una lista de precios a la que Bloomberg tuvo acceso. No obstante, este nivel se sitúa en torno a la mitad de lo previsto en una encuesta elaborada por Bloomberg. Este mes ha resultado especialmente difícil de evaluar debido a la volatilidad de los índices de Medio Oriente desde el inicio de la guerra y a la caída de los precios registrada hacia finales de mes, según indicaron los operadores.

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Los crudos de referencia de Dubái y Omán —utilizados por Arabia Saudita para fijar sus precios— se volvieron cada vez más erráticos el mes pasado, ya que la guerra generó escasez de los cargamentos usados para evaluar precios en la región. Refinadores en Asia plantearon alternativas para indexar el crudo del reino, incluida la posibilidad de cambiar al crudo de referencia global, el Brent.

La guerra, que ha entrado en su sexta semana, también ha forzado un cambio en los flujos de petróleo, mientras el estratégico estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, bloqueando la ruta habitual de millones de barriles de crudo desde Arabia Saudita y otros grandes productores del golfo Pérsico. Riad ha redirigido la mayor parte de sus envíos al puerto de Yanbu, en el mar Rojo, ubicado a unos 1.200 kilómetros de su terminal habitual en Ras Tanura, al otro lado del país.

Sin embargo, la lista oficial de Saudi Aramco mantuvo la práctica habitual de fijar precios para cargamentos desde Ras Tanura, lo que añade complejidad sobre lo que los compradores deberán pagar por el crudo. La compañía pidió a sus clientes presentar solicitudes separadas sobre cuánto petróleo desean recibir desde cada puerto y señaló que solo suministrará el grado Arab Light desde Yanbu.

Escalada del petróleo

La guerra y el cierre de Ormuz han impulsado el crudo Brent en más de un 50%. Aramco elevó los precios del Arab Light en US$17 por barril para mayo, el mayor incremento registrado. También aumentó los precios de todos sus otros tipos de crudo hacia Asia en la misma magnitud, incluso si estos no estarán disponibles con Ormuz cerrado. Los suministros hacia otras regiones, como Estados Unidos y el noroeste de Europa, también fueron ajustados a primas récord.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son los únicos productores del Golfo con alternativas relevantes para exportar sin pasar por Ormuz. Aramco ha alcanzado la capacidad máxima de 7 millones de barriles diarios en su oleoducto hacia la costa del mar Rojo, desde donde exporta cerca de 5 millones de barriles diarios, o alrededor del 70% de sus envíos previos a la guerra.

Aramco ha reducido la mayor parte de la producción de sus crudos Medium y Heavy y se está enfocando en vender barriles Light y Extra Light desde Yanbu, dijo el director ejecutivo, Amin Nasser, en una conferencia telefónica el 10 de marzo.