Jamie Dimon: EE.UU. debe fortalecerse y anuncia plan de US$1 billón

Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., afirmó que EE.UU. necesita “fortalecerse” para mantener su poder militar y económico, y detalló los planes de su banco para desplegar más de US$1 billón con ese objetivo.

“Con las políticas adecuadas y acciones decididas, Estados Unidos mantendrá el ejército más fuerte y la economía más sólida, y seguirá siendo el bastión de la libertad y el arsenal de la democracia”, escribió Dimon en una carta a los accionistas publicada el lunes. Sin embargo, advirtió que “ningún país tiene un derecho divino al éxito”.

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Los comentarios de Dimon se producen tras el lanzamiento por parte de JPMorgan de la segunda de dos iniciativas destinadas a abordar grandes desafíos de política pública. El banco presentó la semana pasada la “American Dream Initiative”, orientada a ampliar las oportunidades económicas en comunidades locales de EE.UU. Esto siguió a la “Security and Resiliency Initiative”, anunciada en octubre, mediante la cual JPMorgan se comprometió a invertir US$1,5 billones en industrias que refuercen la seguridad económica y la resiliencia del país durante la próxima década.

Estas medidas también marcan una nueva etapa en la gestión de Dimon al frente de JPMorgan. Su interés en la política es bien conocido, y durante décadas ha habido especulación sobre un posible salto a Washington para asumir un cargo en el gobierno, algo que nunca se concretó. Ahora, Dimon impulsa su propia agenda desde la cima del banco que dirige desde hace más de 20 años.

“Tenemos la responsabilidad de ayudar a definir las políticas correctas, no solo para nuestra empresa, sino para el país y el mundo”, escribió Dimon. “Muchas compañías solo prosperarán si sus países prosperan”.

Dimon, que cumplió 70 años el mes pasado, ha convertido a JPMorgan en el banco más grande y rentable de EE.UU. y se ha consolidado como una figura de referencia en el sector. Sus cartas anuales, muy seguidas por el mercado, han incorporado cada vez más temas de política pública más allá de los que afectan directamente a la banca.

En la carta de este año, que suma 48 páginas incluyendo notas al pie, la sección más extensa es la titulada “Temas críticos que enfrentan Estados Unidos y el mundo”.

Entre esos temas figuran los conflictos en distintas regiones del planeta que, según dijo, “deberían disipar permanentemente la ilusión de que el mundo es seguro”.

Durante años, Dimon ha advertido sobre los riesgos geopolíticos, señalando reiteradamente que superan a cualquier otra preocupación en su carrera. La guerra en Irán plantea riesgos de futuros shocks en los precios del petróleo y otras materias primas y, escribió, “el tiempo dirá” si logra sus objetivos a corto y largo plazo en la región.

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Europa, que EE.UU. necesita para tener éxito, está “actualmente en un mal camino”, escribió Dimon. Reiteró su llamado a alcanzar “un gran y atractivo acuerdo de libre comercio con toda Europa”, a cambio de reformas económicas y militares.

Crédito privado

En su carta a los accionistas, Dimon también incluyó al crédito privado entre los posibles riesgos en el horizonte. El año pasado, el director ejecutivo de JPMorgan advirtió que algunas pérdidas emergentes en crédito probablemente indicaban la presencia de “cucarachas” ocultas en el sistema.

Colapsos de alto perfil y casos de fraude, junto con temores sobre el impacto de la inteligencia artificial en las empresas de software, han seguido afectando a los prestamistas directos en los últimos meses. Esto ha llevado a los inversionistas a intentar retirar más dinero de fondos gestionados por firmas como Blue Owl Capital Inc.

Dimon señaló que el crédito privado “probablemente no” representa un riesgo sistémico. Sin embargo, advirtió que las pérdidas en préstamos apalancados serán mayores a lo esperado, en parte debido a estándares crediticios “moderadamente” más débiles.

“En general, el crédito privado no suele tener gran transparencia ni valoraciones rigurosas de sus préstamos; esto aumenta la probabilidad de ventas si se percibe que el entorno empeorará, incluso si las pérdidas efectivas apenas cambian”, afirmó.

También expresó cierta preocupación por la industria de capital privado, señalando que resulta “un poco sorprendente” que los gestores de activos alternativos no hayan aprovechado más los mercados favorables para llevar a bolsa a más empresas. En cambio, algunas han sido trasladadas a fondos de continuación, indicó.

“Las inversiones de capital privado ahora se mantienen en promedio durante siete años, casi el doble de lo que solía ser”, señaló. “Hemos tenido prácticamente solo un mercado alcista desde la gran crisis financiera; es difícil imaginar qué ocurrirá si y cuando tengamos un mercado bajista prolongado”.

Otros puntos destacados de la carta:

- Escribió que las ciudades deben seguir siendo competitivas. Nueva York tiene “mucho a su favor”, pero también presenta altos impuestos. Dimon indicó que JPMorgan tiene menos empleados en Nueva York que hace una década, mientras ha incrementado su plantilla en Texas. “Esta tendencia probablemente continuará”, afirmó.

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- La adopción de la inteligencia artificial probablemente será “mucho más rápida” que otras innovaciones tecnológicas como la electricidad o internet, señaló. “No vamos a ignorarlo”, dijo en referencia a la estrategia de JPMorgan frente a la IA.

- Dimon afirmó que la reacción del banco a un reciente paquete de propuestas de capital de los reguladores fue “mixta”, señalando que aún hay partes que son “francamente absurdas”.

GZ