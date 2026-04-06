OpenAI propone un fondo de riqueza y semana laboral de cuatro días ante el avance de la IA

OpenAI publicó un conjunto de recomendaciones sobre políticas destinadas a ayudar a afrontar una era de cambios radicales impulsados por la inteligencia artificial, incluida la sugerencia de crear un fondo público de riqueza, programas de red de seguridad social de respuesta rápida y un desarrollo más ágil de la red eléctrica.

En un documento publicado el lunes titulado “Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First”, OpenAI propuso una serie de políticas relacionadas con la “superinteligencia” de IA, a menudo descrita como software capaz de superar a los humanos en todo tipo de tareas, pero que actualmente no existe.

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Muchas de las propuestas están vinculadas a cambios sociales impulsados por la IA, que algunos temen podrían provocar pérdidas generalizadas de empleo. La empresa aboga por un fondo público de riqueza que distribuya efectivo a los ciudadanos, dándoles “una participación en el crecimiento económico impulsado por la IA”. También propone encontrar una forma de que las personas compartan las ganancias de eficiencia derivadas de la IA, incluso incentivando a los empleadores a experimentar con semanas laborales de cuatro días, siempre que la producción de los trabajadores no disminuya. Además, sugiere medir activamente cómo la IA afecta los salarios y el desempleo y, una vez que “estas métricas superen umbrales predefinidos”, ofrecer a los trabajadores mayor asistencia social, como beneficios por desempleo o capacitación laboral.

Garantizar que la IA beneficie a todos

El objetivo de las propuestas, escribió la empresa, es servir como un “punto de partida” para un debate más amplio “para garantizar que la IA beneficie a todos”. El director global de asuntos públicos de OpenAI, Chris Lehane, dijo que las conversaciones sobre políticas de IA deben ser “tan transformadoras” como la propia tecnología.

Lehane se ha reunido con alrededor de dos docenas de miembros del Senado de Estados Unidos para discutir conceptos similares en las últimas semanas, según dijo en una entrevista con Bloomberg Television el lunes.

Fundada en 2015, OpenAI impulsó el actual auge de la IA generativa a finales de 2022 con el lanzamiento de ChatGPT, que sigue siendo su producto más conocido. Originalmente creada como una organización sin fines de lucro dedicada a impulsar la IA en beneficio de la humanidad, la startup se ha reestructurado desde entonces como una empresa con fines de lucro más tradicional.

OpenAI ha dicho durante años que trabaja para desarrollar lo que se conoce como inteligencia artificial general, o AGI, es decir, computadoras capaces de realizar la mayoría de las tareas tan bien como las personas. Más recientemente, la empresa y algunos de sus rivales han discutido planes para softwares más potentes, o superinteligencia. En su último documento, OpenAI definió la superinteligencia como “sistemas de IA capaces de superar a los humanos más inteligentes incluso cuando están asistidos por IA”.

Si bien ChatGPT de OpenAI es utilizado por más de 900 millones de personas en todo el mundo cada semana, muchos en Estados Unidos tienen percepciones negativas sobre la IA en general, impulsadas en gran medida por preocupaciones sobre el desplazamiento laboral, así como por los centros de datos que consumen gran cantidad de energía.

Empresas como OpenAI y Anthropic, que están a la vanguardia del avance de la IA, han buscado educar a la opinión pública y a los responsables políticos sobre los posibles cambios que genera esta tecnología. Esto ha incluido una serie de iniciativas de comunicación, como la compra la semana pasada por parte de OpenAI del programa tecnológico TBPN.

“No es suficiente simplemente gesticular y decir: ‘Esto es todo lo que va a ocurrir’ sin realmente proponer soluciones”, afirmó Lehane.