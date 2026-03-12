Inteligencia artificial: cuáles son los motores más usados del mundo y por qué lidera ChatGPT

El uso de la inteligencia artificial crece a un ritmo acelerado en todo el mundo y ya forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Un reciente informe internacional que analiza los 100 motores de inteligencia artificial más utilizados revela el fuerte liderazgo de algunas plataformas y la rápida expansión de estas herramientas desde 2022.

Según explicó Sebastián Di Doménica, el estudio fue elaborado por un fondo de inversión con el objetivo de analizar tanto el crecimiento empresarial como la adopción social de estas tecnologías. “Acaba de salir un informe con las 100 inteligencias artificiales más utilizadas a nivel mundial y realmente los números son muy llamativos”, señaló.

El especialista destacó que el punto de inflexión se produjo con la aparición de ChatGPT a fines de 2022. “De noviembre de 2022, cuando salió ChatGPT, a la actualidad lo que ha avanzado es impresionante la adopción de la gente”, afirmó.

El dominio de ChatGPT y la competencia global

De acuerdo con el ranking, ChatGPT lidera ampliamente el uso global de inteligencia artificial. “ChatGPT está a la cabeza con 900 millones de usuarios a nivel mundial”, explicó Di Doménica.

Ese número implica que más del 10% de la población mundial ya utiliza este tipo de herramientas conversacionales. “Más de un 10% de toda la población del mundo ya está utilizando ChatGPT”, remarcó.

Detrás aparecen otros desarrollos tecnológicos impulsados por grandes compañías. El motor Gemini, desarrollado por Google, también muestra una expansión significativa. “Gemini tiene más de 450 millones de usuarios”, detalló.

El especialista también destacó que el desarrollo de inteligencia artificial se convirtió en un escenario de competencia geopolítica entre potencias tecnológicas. “A nivel global están los motores de Estados Unidos y después los motores chinos”, explicó.

Entre estos últimos aparecen plataformas como DeepSeek o Doubao, vinculadas a empresas tecnológicas del ecosistema digital chino.

Cómo eligen los usuarios qué inteligencia artificial usar

Más allá de los números globales, cada motor de inteligencia artificial tiene fortalezas y debilidades que influyen en la elección de los usuarios. “Cada motor de inteligencia artificial tiene puntos más fuertes o puntos más débiles”, explicó Di Doménica.

En ese sentido, destacó que algunas plataformas se especializan en determinadas tareas. “Claude es un motor excelente para la escritura y para la programación, es claramente superior a ChatGPT en esas áreas”, señaló.

El especialista también mencionó otras alternativas menos masivas pero valoradas en ciertos ámbitos profesionales. “A mí me gusta mucho un motor francés que se llama Mistral porque a veces tiene sesgos temáticos menos marcados”, explicó.

Otro caso llamativo dentro del ranking es Character AI, una plataforma especialmente popular entre adolescentes. “Los adolescentes y los jóvenes entran a este motor y se quedan muchísimo tiempo conversando con personajes ficticios o históricos”, comentó.

En Argentina, el uso de inteligencia artificial también crece rápidamente. “Se considera que seis de cada diez personas en Argentina ya están utilizando algún tipo de motor de inteligencia artificial”, aseguró.

Sin embargo, la adopción todavía es mayor en el ámbito personal que en el laboral. “Ha crecido mucho más el uso a nivel personal que en tareas laborales o empresariales”, concluyó.

