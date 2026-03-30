Los fondos soberanos de Oriente Medio y el sudeste asiático transformaron su estrategia de inversión este trimestre para priorizar la construcción de una infraestructura propia de inteligencia artificial. El Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita y el grupo Mubadala de Abu Dabi lideraron este movimiento que busca garantizar la autonomía en el procesamiento de datos.

Esta tendencia, denominada "IA soberana", desplazó el foco desde la adquisición de acciones en empresas tecnológicas hacia la inversión directa en hardware y centros de cómputo.

Adiós al papel: cómo descargar y pagar las boletas digitales de ABL y Patentes en CABA

El cambio de paradigma responde a una necesidad geopolítica de reducir la dependencia de proveedores externos, principalmente de Estados Unidos. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, explicó durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que la intención de estos países es "adueñarse de su propia inteligencia". Según el directivo, cada nación necesita tener su propia infraestructura para proteger su cultura y sus datos, lo que generó una demanda sin precedentes de unidades de procesamiento gráfico (GPU).

La magnitud de estas inversiones impactó de forma directa en las valoraciones de las startups dedicadas al diseño de semiconductores y al desarrollo de software de IA. Bloomberg informó que el PIF de Arabia Saudita mantiene conversaciones para crear un fondo de 40.000 millones de dólares destinado exclusivamente a este sector. Este volumen de capital inyectado en un mercado con oferta limitada de componentes elevó los precios de activos, incluso en un contexto de tasas de interés que se mantienen elevadas a nivel global.

El capital de los Emiratos y la competencia con Silicon Valley

MGX, un nuevo fondo de inversión respaldado por el gobierno de Abu Dabi, se posicionó como un actor central en esta carrera armamentista financiera. El Financial Times detalló que este fondo busca gestionar activos que superen los 100.000 millones de dólares en pocos años, con un enfoque específico en infraestructura de datos y semiconductores. La creación de esta entidad ocurrió meses después de que G42, la firma de IA de los Emiratos, recibiera una inversión de 1.500 millones de dólares por parte de Microsoft.

La competencia no se limita solo al financiamiento, sino que abarca la construcción de refinerías de datos físicas en suelo soberano. Temasek, el fondo estatal de Singapur, también aumentó su exposición en este segmento tras observar que el cómputo se convirtió en el activo de refugio más dinámico del mercado actual. La estrategia consiste en integrar verticalmente la cadena de valor, desde el diseño del chip hasta la operación del centro de datos, para evitar cuellos de botella en la cadena de suministros.

La burbuja de activos y la geopolítica del chip

Esta inyección masiva de liquidez por parte de los Estados nacionales genera interrogantes sobre la sostenibilidad de las valoraciones actuales. Los analistas de Yahoo Finance señalan que la velocidad del despliegue de capital supera la capacidad de absorción de muchas empresas del sector, lo que infla los múltiplos de mercado. Sin embargo, para los fondos soberanos, el retorno financiero inmediato parece secundario frente al objetivo de seguridad nacional y control de la tecnología de base.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, mantuvo reuniones recurrentes con inversores de la región del Golfo para discutir la expansión de la capacidad de fabricación de semiconductores a nivel global. Reuters reportó que estas conversaciones incluyeron propuestas para una red de fábricas de chips que requerirían billones de dólares en financiamiento. Este nivel de ambición financiera posiciona al hardware como la nueva refinería del siglo XXI, donde el dato ocupa el lugar que antes tenía el petróleo.

La arquitectura del mercado financiero global se ajusta a esta nueva realidad donde el poder de cómputo define la relevancia económica de un Estado. Los fondos que antes invertían en bienes raíces o infraestructura tradicional ahora compiten por turnos de producción en las fundiciones de TSMC en Taiwán. La transformación de las carteras soberanas indica que el dominio de la inteligencia artificial dejó de ser una cuestión de software para convertirse en una disputa por el control de la infraestructura física y el capital intensivo.

FN/ML