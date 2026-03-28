Curso de Durán Barba: cómo hacer campañas políticas en la era de la inteligencia artificial

En un escenario donde la inteligencia artificial redefine la forma en que se construye el discurso público, la comunicación política enfrenta nuevos desafíos. Frente a este contexto, la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) lanza una nueva edición del curso “Cómo sobrevivir a una campaña política en la era de la inteligencia artificial”, dictado por Jaime Durán Barba y Santiago Nieto.

El programa comenzará el 15 de julio y se desarrollará a lo largo de 12 clases, con una propuesta orientada a analizar las transformaciones actuales de las campañas políticas y brindar herramientas concretas para desenvolverse en entornos cada vez más digitalizados.

La capacitación está dirigida a profesionales de la comunicación, periodistas, consultores políticos, equipos de campaña y estudiantes, así como a todas aquellas personas interesadas en comprender cómo se diseñan y ejecutan estrategias políticas en la actualidad.

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A lo largo del curso se abordarán temas clave como la construcción de liderazgo, el vínculo con la opinión pública, el rol de las redes sociales y el impacto de la inteligencia artificial en la generación de contenidos, la segmentación de audiencias y la circulación de información.

Con una amplia trayectoria en el asesoramiento de campañas electorales en América Latina, Durán Barba aportará su experiencia en estrategia política, mientras que el programa sumará una mirada actualizada sobre el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación.

La propuesta forma parte de la oferta académica de la USBA, que se caracteriza por vincular la teoría con la práctica profesional, en línea con las demandas actuales del campo político y mediático.

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