viernes 27 de marzo de 2026
EDUCACIóN
USBA

Estudiá Comunicación en la universidad que funciona dentro de la redacción de Perfil

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), creada por el Grupo Perfil, mantiene abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026 de sus carreras de Comunicación. La propuesta combina formación académica con prácticas profesionales en un entorno real, dentro de la redacción multimedia de Editorial Perfil.

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Redacción | USBA

¿Te gustaría estudiar Comunicación en un medio de comunicación? La USBA ofrece las Licenciaturas en Comunicación Periodística y Comunicación Institucional, con un plan de estudios actualizado y orientado a las demandas del mercado. Las clases comienzan en marzo y los cupos son limitados.

Uno de los principales diferenciales es la integración directa con medios reales, donde los estudiantes acceden a pasantías rentadas y experiencias en Perfil.com, Revista Noticias, Caras, Fortuna, Net TV, Canal E y Radio Perfil, adquiriendo experiencia profesional concreta desde el inicio.

La Licenciatura en Comunicación Periodística (4 años) forma profesionales capaces de desempeñarse en medios gráficos, digitales y audiovisuales. Incluye materias como Escritura y teoría de los géneros periodísticos, Producción periodística, Análisis del discurso, Semiología y Tecnologías de nuevos formatos, junto a talleres integradores en cada año. Además, cuenta con turno mañana (9:30 a 12:30) y turno noche (18:30 a 21:30).

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Por su parte, la Licenciatura en Comunicación Institucional (4 años) está orientada a la gestión de la comunicación en organizaciones, empresas e instituciones. Su plan de estudios incorpora contenidos como Planificación de la comunicación corporativa, Comunicación interna, Responsabilidad Social Empresaria, Públicos internos y Comunicaciones Integradas de Marketing, junto a instancias prácticas a través de talleres integradores y proyectos de comunicación institucional.

La USBA es la única universidad dentro de una redacción multimedia activa, lo que permite aprender comunicación en contacto directo con profesionales en ejercicio.

Más información:

Mail: [email protected]
WhatsApp: +54 9 11 5060-8474

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