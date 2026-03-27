La comunicación política atraviesa una transformación profunda impulsada por la inteligencia artificial, las redes sociales y los nuevos hábitos de consumo de información. En este contexto, la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) presenta una nueva edición de su curso académico: “Cómo sobrevivir a una campaña política en la era de la inteligencia artificial”, a cargo de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto.

El programa comenzará el 15 de julio y tendrá una duración de 12 clases, con modalidad pensada para quienes buscan comprender y aplicar estrategias de comunicación política en escenarios cada vez más dinámicos y complejos.

La propuesta está orientada a políticos, consultores, periodistas, profesionales de la comunicación, estrategas y estudiantes, interesados en adquirir herramientas concretas para el diseño, desarrollo y gestión de campañas electorales o de comunicación de gobierno. Este tipo de formación responde a un contexto donde las campañas ya no dependen únicamente de los medios tradicionales, sino que incorporan nuevas tecnologías, análisis de datos y segmentación digital.

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En línea con sus ediciones anteriores, el curso pone el foco en la construcción de estrategias efectivas, pero incorpora un eje clave: el impacto de la inteligencia artificial en la política, desde la generación de contenidos hasta la manipulación de la opinión pública y la transformación del vínculo entre líderes y ciudadanía.

Durán Barba, reconocido por su trayectoria como asesor en campañas presidenciales en América Latina, aportará su experiencia en el diseño de estrategias electorales, mientras que el programa sumará nuevas miradas vinculadas a la innovación tecnológica aplicada a la comunicación política.

La iniciativa se inscribe dentro de la propuesta académica de la USBA, que busca integrar formación teórica con herramientas prácticas, adaptadas a los desafíos actuales del ecosistema político y mediático.

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