PAMI mantiene vigente su sistema de traslados programados en ambulancia o móvil para aquellas personas afiliadas que necesiten acceder a servicios de diagnóstico o terapéuticos. Este beneficio está destinado exclusivamente a quienes, por razones médicas debidamente justificadas, se encuentren imposibilitados de trasladarse por sus propios medios hacia los centros de atención.

El trámite lo puede realizar el propio afiliado, su apoderado o un familiar directo. Es fundamental considerar los tiempos administrativos: la solicitud debe presentarse con un mínimo de 48 horas hábiles de anticipación a la fecha del turno médico. El sistema permite gestionar el pedido dentro de los 30 días previos a la cita programada.

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Para iniciar la gestión, el interesado debe contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de afiliación. Además, es obligatorio presentar la orden de traslado emitida por el médico tratante, la constancia del turno asignado y el Formulario de Solicitud de Traslado Programado, donde el profesional debe detallar las condiciones técnicas requeridas para el viaje.

Requisitos específicos para traslados en CABA y GBA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, existen protocolos adicionales para casos de mayor complejidad. Si el afiliado requiere un traslado que incluya la presencia de un médico o suministro de oxígeno, la gestión debe realizarse obligatoriamente de manera presencial en la Agencia o Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente.

Para estos casos especiales en el área metropolitana, además del DNI y la credencial, se solicita el resumen de la historia clínica del paciente. Este documento es clave para que el organismo valide la necesidad técnica del equipamiento solicitado. En traslados de más de 30 kilómetros fuera de CABA y GBA, se exige también una Orden de Prestación específica.

La confirmación del servicio, cuando se realiza por medios digitales, se envía directamente al correo electrónico del solicitante. En caso de que el personal administrativo detecte faltantes en la documentación o necesite precisiones sobre el domicilio, un agente de PAMI se comunicará telefónicamente al número brindado durante la carga del trámite.

Canales de gestión y atención en el resto del país

Para los residentes en CABA, GBA y Rosario, PAMI habilitó vías de comunicación rápidas. El afiliado puede llamar de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, al 0800-222-0381 para validar el traslado en el momento. También está disponible la opción de WhatsApp al +54 9 11 4370-3138, ingresando la palabra clave "Traslados" en el menú interactivo.

Otra alternativa es la carga autogestionada a través de la página web oficial del organismo o la modalidad presencial en la agencia que corresponda por domicilio. En este último caso, el familiar debe concurrir con el formulario firmado por el médico de cabecera o el especialista tratante para que la carga sea efectiva en el sistema.

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En el resto del país, la modalidad de gestión cambia significativamente. Los afiliados que residen fuera de las zonas mencionadas deben realizar la solicitud del servicio de forma directa con el prestador de ambulancias que tienen asignado por cartilla. Sin embargo, se mantiene la regla de oro: el pedido y la confirmación siempre deben hacerse con al menos 48 horas hábiles de antelación.

GZ / lr