La obra social de los jubilados y pensionados, PAMI, puso en marcha su operativo de inmunización contra la gripe para la temporada actual. El programa cuenta con una red de más de 6.700 farmacias habilitadas en todo el territorio nacional, donde los afiliados pueden concurrir para recibir la dosis correspondiente.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la salud preventiva de los adultos mayores y grupos de riesgo antes del inicio de los meses de mayor circulación viral.

PAMI: guía y requisitos para la entrega de pañales a domicilio

Para acceder al beneficio, los afiliados deben cumplir con una serie de pasos administrativos sencillos.

El primer punto consiste en consultar el buscador oficial de farmacias para identificar los puntos de atención pertenecientes a la Red PAMI.

Una vez localizado el establecimiento más cercano, el beneficiario debe presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos vigentes para acreditar su identidad y su condición de afiliado.

Requisitos por edad y factores de riesgo

El esquema de vacunación presenta diferencias según el rango etario del solicitante. Aquellos beneficiarios que tengan 65 años o más pueden acceder a la dosis de manera directa, presentando únicamente la documentación mencionada anteriormente. En este grupo, la edad funciona como el factor determinante para la aplicación gratuita, sin necesidad de trámites adicionales ni autorizaciones médicas previas en el punto de atención.

Por el contrario, los afiliados que tengan menos de 65 años pero presenten factores de riesgo que ameriten la inmunización, deben cumplir con un requisito extra. En estos casos, resulta obligatorio presentar la documentación médica que acredite dicha condición de salud al momento de solicitar la vacuna. Esta medida busca priorizar la entrega de las dosis a quienes, por patologías preexistentes, requieren una protección específica frente al virus de la influenza.

Acceso gratuito y sin turno previo

Una de las características centrales de esta campaña es la eliminación de barreras logísticas para el afiliado. El organismo informó que para vacunarse no se requiere solicitar un turno previo en la farmacia, permitiendo que la atención sea por orden de llegada. Asimismo, se aclaró de forma taxativa que nadie puede realizar cobro alguno por recibir la vacuna, garantizando la total gratuidad del servicio para todos los integrantes de la obra social.

PAMI e insulinas: requisitos y pasos para mantener la cobertura gratuita

La red de farmacias habilitadas funciona como el brazo ejecutor de esta política sanitaria, descentralizando la atención y evitando la saturación de los centros de salud tradicionales. La disponibilidad de las dosis en más de seis mil puntos de venta busca que los jubilados no deban realizar grandes desplazamientos. El objetivo del operativo es ganar tiempo frente a la gripe y asegurar que la población más vulnerable cuente con los anticuerpos necesarios para atravesar el invierno.

GZ / lr