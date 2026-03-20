El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) emitió una advertencia urgente ante el incremento de intentos de fraude digital que afectan a sus beneficiarios. En una jornada donde el flujo de cobros de ANSES aumenta la vulnerabilidad de los adultos mayores, el organismo subrayó la importancia de proteger la seguridad de los datos personales. La tecnología, si bien permite realizar trámites desde el hogar y mantener la conectividad desde cualquier dispositivo, también presenta desafíos críticos en materia de ciberseguridad que requieren una atención especial por parte de los usuarios.

PAMI 2026: ¿Qué credenciales son válidas hoy?

Para evitar que los jubilados se dejen engañar por maniobras delictivas, el PAMI difundió una serie de pautas concretas destinadas a identificar sus canales de comunicación legítimos. La clave reside en verificar la autenticidad de las cuentas en redes sociales antes de interactuar o brindar información sensible. Según explicaron desde la entidad, las cuentas oficiales de la institución siempre cuentan con el tilde de verificación junto al nombre de usuario, lo que garantiza que la identidad fue validada por la plataforma correspondiente.

Otro indicador fundamental para detectar un perfil falso es el historial de la cuenta. Las plataformas oficiales de la obra social poseen un registro de publicaciones extenso y constante a lo largo del tiempo, a diferencia de los perfiles creados recientemente por estafadores para acciones puntuales. Además, estas cuentas legítimas cuentan con miles de seguidores, un volumen que difícilmente logran replicar las cuentas fraudulentas de manera orgánica. Observar estos detalles resulta determinante para diferenciar un asesor real de un ciberdelincuente.

Procedimientos ante sospechas de fraude

En caso de que un afiliado sospeche que está siendo víctima de un intento de estafa o detecte una actividad inusual, la instrucción institucional es tajante: no se deben compartir datos personales bajo ningún concepto. La protección de la privacidad es la primera barrera de defensa frente al vaciamiento de cuentas o el robo de identidad. El PAMI remarcó que la solicitud de información confidencial por vías informales es una señal de alerta inmediata que el usuario no debe pasar por alto durante su navegación digital.

PAMI presentó una guía de hábitos para mejorar el sueño saludable

Ante una situación de riesgo, el organismo puso a disposición el número 138, correspondiente al servicio "PAMI Escucha y Responde", donde los beneficiarios pueden canalizar sus dudas o denunciar maniobras sospechosas. Asimismo, instaron a la comunidad a contactarse únicamente a través de los canales oficiales establecidos en su sitio web y aplicaciones móviles. La prevención y el conocimiento de estas herramientas de verificación son los pilares para navegar el entorno digital de forma segura y evitar el "cuento del tío" en su versión tecnológica.

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