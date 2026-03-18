Crisis en PAMI: advierten por recortes y riesgo en la atención odontológica a jubilados

La situación del PAMI vuelve a estar en el centro de la escena tras una serie de denuncias por recortes en prestaciones clave. Según el abogado previsional, Christian D’Alessandro, el sistema atraviesa un deterioro progresivo que ya impacta en la vida cotidiana de los jubilados.

“Lo que está pasando es una seguidilla de quitas, de recortes en cada una de las prestaciones diarias que el PAMI está teniendo como obra social”, afirmó con contundencia. En ese sentido, detalló que los problemas no son nuevos, sino que se arrastran desde hace meses, afectando desde medicamentos hasta insumos básicos.

Además, advirtió que la falta de cobertura se percibe en distintos niveles: “Si uno habla con los jubilados que van a la farmacia a querer comprar los remedios, no se los dan”, sostuvo, y agregó que también hay demoras o faltantes en productos esenciales como pañales y apósitos.

Odontólogos en crisis: prestaciones en riesgo

Uno de los puntos más críticos es el conflicto con los odontólogos, quienes denuncian valores desactualizados que hacen inviable la atención. D'Alessandro expuso cifras concretas para dimensionar el problema: “Un odontólogo, en febrero del 2025, recibía 329 pesos con 78 centavos por afiliado”, explicó.

Sin embargo, el incremento en un año fue mínimo: “¿Sabés cuánto le pagan a febrero del 2026? 372 pesos”, remarcó, señalando que la suba no acompaña la inflación ni los costos del sector.

El impacto es directo en la prestación del servicio: “Con los 371 pesos que nos dan por cada afiliado tenemos que comprar todos los insumos, desde un vasito descartable hasta los materiales”, describió, reflejando la inviabilidad económica.

La situación se agrava aún más con tratamientos complejos. Sobre prótesis dentales, el abogado detalló: “El PAMI paga 122 mil pesos por una dentadura, cuando el valor real debería estar entre 600 y 700 mil pesos”, lo que genera una brecha insostenible.

Ajuste, superávit y deterioro del sistema

Para el especialista, el trasfondo del problema está vinculado a decisiones de gestión y ajuste. “Ellos hablan de superávit, pero ¿a costa de qué? A costa de que no se den las prestaciones de vida a los jubilados”, cuestionó.

También fue crítico con la calidad de los servicios: “Los pañales son una caca, literalmente pasa todo”, expresó, graficando el deterioro en las condiciones de atención.

Finalmente, advirtió sobre el escenario a corto plazo: “Los odontólogos van a priorizar las urgencias, pero la atención programada está peligrando”, anticipó, lo que podría dejar a miles de jubilados sin tratamientos esenciales.

