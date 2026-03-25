El PAMI modificó el sistema de provisión de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D) para sus afiliados. La medida busca simplificar los trámites administrativos y suprimir la figura de intermediarios en la cadena de suministro. Según informó el organismo, la entrega incluye tanto pañales como apósitos y se realiza exclusivamente en el lugar de residencia que el beneficiario declaró ante la obra social.

La cantidad de unidades que recibe cada afiliado depende estrictamente del nivel de incontinencia detectado por el profesional de salud. El sistema prevé módulos mensuales de 30, 60 y 90 unidades. En los casos donde la patología del paciente requiera una cifra superior a los 90 higiénicos, la solicitud debe pasar por una instancia de evaluación técnica a cargo del Nivel Central del PAMI, que determinará la factibilidad del pedido excepcional.

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Para que el proceso se inicie, el médico de cabecera debe emitir una Orden Médica Electrónica (OME) a través del sistema habilitado. Un dato clave para los beneficiarios es que ya no es necesario presentar recetas en papel ni realizar gestiones presenciales en las agencias o Unidades de Gestión Local (UGL) para este insumo. El profesional de salud es el encargado de cargar el diagnóstico, el módulo de HAD correspondiente y los datos de contacto del paciente.

Vigencia de las órdenes y plazos de entrega

Desde el 1° de marzo de 2026, las Órdenes Médicas Electrónicas cuentan con un nuevo plazo de validez. Las recetas emitidas o renovadas a partir de esa fecha tienen una vigencia de 90 días, lo que equivale a tres meses de cobertura. Una vez cumplido ese periodo, el afiliado debe solicitar a su médico de cabecera una nueva orden para no interrumpir el flujo de entregas. Aquellas órdenes generadas antes del inicio de marzo mantienen su vigencia original hasta que venzan.

El proceso logístico quedó bajo la responsabilidad de la empresa Urbano Express, cuyos repartidores deben presentarse en el domicilio debidamente identificados con uniforme y credencial. La normativa vigente establece que las entregas son mensuales y deben realizarse dentro de los 30 días corridos posteriores a la última recepción. El servicio no tiene costo para el jubilado y el paquete puede ser recibido por cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en la vivienda.

Fuente: PAMI

Los beneficiarios pueden realizar el seguimiento de sus envíos a través de la plataforma "Mi PAMI", en la sección específica denominada "Mis entregas". Allí el sistema informa en tiempo real si el pedido está en preparación, si ya se encuentra en poder del repartidor o si hubo intentos fallidos de visita. Además, el organismo implementó una encuesta de satisfacción que se envía 24 horas después de la entrega para confirmar que el insumo llegó en condiciones.

Requisitos para pañales especiales y cambios de datos

Existen situaciones donde el afiliado requiere higiénicos absorbentes con especificaciones técnicas que no forman parte de la licitación general del PAMI. Para estos casos de "pañales especiales", el trámite exige documentación adicional. El médico de cabecera debe adjuntar un resumen de la historia clínica actualizado, realizado por un especialista, donde se justifique con firma y sello la necesidad del recambio diurno y nocturno específico.

En estos casos especiales, el profesional también debe presentar una indicación técnica detallada que fundamente por qué los modelos estándar no son aptos para la patología del paciente. Al igual que en el trámite regular, la gestión se realiza de forma digital cada tres meses o ante cualquier cambio en el módulo o la cantidad solicitada. El afiliado queda exento de trasladarse a las oficinas del organismo para estas autorizaciones.

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La exactitud de los datos personales es fundamental para el éxito del reparto domiciliario. El PAMI remarcó la importancia de verificar y actualizar la dirección de entrega, el número de teléfono celular y el correo electrónico. Los canales habilitados para estas correcciones son el número telefónico 138 (PAMI Escucha y Responde) o la atención presencial en las agencias locales para corroborar que la información en el sistema sea la correcta.

GZ /lr