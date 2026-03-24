El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó la vigencia de la cobertura total para el suministro de insulinas a sus beneficiarios en todo el país. El acceso a este beneficio del 100% requiere que la persona afiliada se encuentre previamente inscripta en el Padrón de Personas con Diabetes. Esta base de datos permite al organismo centralizar el seguimiento de los pacientes y asegurar la disponibilidad de los insumos necesarios para el tratamiento de la enfermedad.

Para el caso de insulinas específicas, como la Glargina o la Degludec, el organismo aplica un protocolo de fiscalización más estricto. Al ser consideradas medicaciones para casos especiales, su entrega depende de una autorización previa de la auditoría médica de la institución. Los interesados en acceder a estas variantes deben presentar una documentación técnica detallada que justifique la prescripción por encima de las opciones estándar de tratamiento.

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La gestión administrativa no es exclusiva del titular. El trámite puede ser realizado por la persona afiliada, su apoderado legal o un familiar directo debidamente acreditado. Esta flexibilidad busca facilitar el acceso a la medicación para aquellos jubilados y pensionados que presenten dificultades de movilidad o necesiten asistencia para completar los requerimientos digitales u oficiales del organismo.

Requisitos y documentación para la actualización del padrón

El mantenimiento de la cobertura gratuita exige una actualización anual de los datos médicos del beneficiario. Para cumplir con este requisito, el afiliado debe presentar, a través de su médico de cabecera, los resultados del análisis de hemoglobina glicosilada (Hba1C) y de glucemia. Estos estudios deben estar expresados en los valores técnicos correspondientes y contar con la firma y sello del profesional bioquímico que realizó la práctica.

Además de los resultados de laboratorio, el sistema requiere la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial de afiliación y la receta electrónica vigente. El cumplimiento de este trámite anual es indispensable para que el sistema no bloquee la entrega de las unidades de insulina en las farmacias adheridas, garantizando así la continuidad del tratamiento crónico del paciente.

En las situaciones que involucren las vías de excepción para insulinas especiales, los requisitos se incrementan. Además de los documentos básicos, el afiliado debe aportar los últimos dos análisis de hemoglobina glicosilada y glucemia. A esto se le suma la prescripción médica específica y el formulario de Vía de Excepción, ya sea para el inicio del tratamiento o para su renovación periódica, según corresponda a la etapa clínica del paciente.

Digitalización y atención presencial

La administración del beneficio se volcó hacia un formato mixto que prioriza la autogestión. Actualmente, el registro y la solicitud de autorización de insulinas se definen como un trámite web que puede completarse desde celulares, tablets o computadoras. Esta digitalización busca reducir los tiempos de espera y evitar que los adultos mayores tengan que trasladarse físicamente a las unidades de gestión local para gestiones de rutina.

No obstante, la opción presencial se mantiene vigente para aquellos que prefieran el asesoramiento directo. Los afiliados pueden concurrir a su agencia de cercanía, aunque se recomienda solicitar un turno online previamente para agilizar la atención. El sistema de turnos programados permite que los empleados de PAMI dediquen el tiempo necesario a la carga de datos médicos sensibles y a la verificación de la documentación requerida para el padrón de diabetes.

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La eficiencia en la carga de la receta electrónica por parte del médico de cabecera resulta crucial en este proceso. Sin el documento digital correctamente vinculado al número de afiliado, la farmacia no puede procesar el descuento total del 100%. Por este motivo, se insta a los beneficiarios a corroborar que su profesional médico haya actualizado correctamente los datos en el sistema centralizado antes de intentar retirar la medicación.

GZ/ff