Con la llegada del otoño y los primeros días fríos del año, el equilibrio natural del cuerpo puede verse afectado por los cambios de temperatura. Desde PAMI advirtieron que esta estación es propicia para la aparición de alergias y diversas enfermedades respiratorias, entre las que se destacan la gripe, la bronquitis, la neumonía y el COVID-19. Por este motivo, el organismo previsional subrayó la importancia de adoptar rutinas específicas que fortalezcan tanto el cuerpo como la mente durante la transición climática.

Una de las recomendaciones centrales para esta época es mantener el calendario de vacunación actualizado. Según informó el instituto, elegir vacunarse contra la gripe es una de las medidas de prevención más eficaces para transitar los meses de frío de manera segura. Asimismo, se destacó la necesidad de ventilar los ambientes de la casa todos los días, una acción sencilla que contribuye a la renovación del aire y disminuye la concentración de agentes patógenos en espacios cerrados.

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El bienestar general también depende de mantener hábitos activos y una nutrición adecuada. PAMI sugirió realizar actividad física con frecuencia y cuidar la alimentación para aportar al equilibrio del organismo. El descanso reparador completa el esquema de hábitos que ayudan a que el cambio de estación no tome por sorpresa a los afiliados, permitiéndoles disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas sin descuidar su salud.

Recomendaciones para la prevención y el cuidado diario

La higiene personal y la regulación térmica son pilares fundamentales en la estrategia de cuidado que propone el organismo. Entre los consejos difundidos, se hace hincapié en lavar las manos con agua y jabón inmediatamente después de volver de la calle. Además, para evitar que el cuerpo sufra ante la inestabilidad del clima, se recomienda escoger un abrigo adecuado que permita no pasar calor ni frío, evitando así los cambios bruscos de temperatura que suelen desencadenar cuadros respiratorios.

La hidratación continúa siendo una prioridad, incluso cuando la sensación de sed disminuye por el frío. El instituto aconseja mantenerse hidratado de forma constante y sumar el consumo de infusiones, caldos y sopas a la dieta diaria. Estas opciones no solo ayudan a mantener los niveles de líquido necesarios, sino que también colaboran a regular la temperatura corporal interna frente al clima exterior propio del otoño.

Hábitos para una transición estacional saludable

Adoptar estas pautas en la rutina diaria permite mitigar los efectos que el otoño produce en el sistema inmunológico. Según el material informativo de PAMI, el objetivo es que las personas mayores puedan sostener su bienestar integral mediante acciones preventivas básicas. La combinación de una alimentación adecuada, ejercicio físico y medidas de higiene ambiental constituye la principal barrera frente a las afecciones típicas de esta etapa del año.

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Finalmente, el organismo recordó que la prevención es la mejor herramienta para evitar complicaciones mayores derivadas de enfermedades estacionales. Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir estas recomendaciones de cuidado permite transitar los meses de otoño con una mejor calidad de vida, minimizando los riesgos asociados a la baja de las temperaturas y la circulación de virus respiratorios.

GZ / lr