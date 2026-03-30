Adiós al papel: cómo descargar y pagar las boletas digitales de ABL y Patentes en CABA

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció que, desde abril de 2026, la emisión y distribución de boletas será exclusivamente en formato digital.

Esta medida, que ya tuvo una prueba piloto exitosa en febrero con la reliquidación del Impuesto a las Patentes, se generaliza ahora para el Impuesto Inmobiliario/ABL, comenzando con la cuota 4.

Según datos oficiales, el 66% de los contribuyentes de Patentes y el 63% de los de ABL ya operan de manera remota.

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La administración busca no solo aligerar el reparto de la información, generando además un "impacto positivo para el ambiente, ahorrando papel y bajando costos" al hacer llegar la información a sus usuarios vía internet, sino también ahorrar $3.900 millones al año.

Calendario de ABL

Para evitar recargos y estar al día, los contribuyentes deben tener en cuenta las siguientes fechas para la cuota de abril:

- 1 de abril: Las boletas estarán disponibles para consulta y descarga en la web de AGIP.

- 1 de abril (según cada banco): Disponibilidad de la boleta en los servicios de Home Banking.

- 21 de abril: Vencimiento único para todas las partidas y modalidades de pago.

Cómo obtener y pagar la boleta digital

Existen múltiples canales para acceder al documento de pago sin necesidad de recibirlo en el domicilio:

- Web Oficial: Ingresando a agip.gob.ar, a través del aplicativo "Consulta de Boletas". Solo hace falta seleccionar el impuesto correspondiente.

- Portal del Contribuyente: Accediendo con usuario y contraseña para una gestión más personalizada.

- Boleta Electrónica: Es la opción más cómoda. Al adherirse desde el Portal del Contribuyente, el usuario recibe el comprobante mes a mes directamente en su correo electrónico.

- Home Banking: Se puede visualizar y pagar directamente desde la agenda de pagos de cualquier entidad bancaria.

-Atención Presencial: Quienes requieran asistencia técnica pueden solicitarla en las sedes habilitadas, donde recibirán orientación para la transición digital.

Para facilitar el proceso, es fundamental que el dominio o partida esté a nombre del titular, con el CUIT y datos de contacto actualizados en el sistema.

Medios de pago y beneficios

La eliminación del papel no altera los canales de pago habituales, sino que los agiliza. Se puede abonar de forma online mediante código QR, tarjetas de crédito y débito en la web de AGIP, o a través de plataformas como PagoMisCuentas, Pagar, VisaHome y MasterConsultas.

Para quienes prefieren el pago presencial (Rapipago, Pago Fácil o bancos), ya no es necesario imprimir. Basta con mostrar la boleta digital desde el celular, ya que los cajeros pueden escanear el código de barras directamente desde la pantalla.

Débito Automático

Desde AGIP recomiendan la adhesión al débito automático. Además de "olvidarse" de las fechas de vencimiento, esta modalidad suele incluir bonificaciones y descuentos adicionales en el monto del impuesto, dependiendo de la normativa vigente.

El organismo destacó que esta medida busca simplificar la relación del contribuyente con el Estado: "Cada vez más, las gestiones de organismos públicos y empresas de servicios se realizan de manera completamente digital".



LM