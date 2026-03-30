Alquileres en crisis: denuncian subas del 560% y advierten sobre una “ley de la selva”

La situación de los inquilinos en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según explicó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, los datos oficiales reflejan un fuerte deterioro en el acceso a la vivienda tras la desregulación del mercado.

El entrevistado fue contundente al señalar que “en el último año los alquileres han duplicado a la inflación”, y agregó que “en lo que va de la gestión Milei los alquileres han aumentado un 560%”, citando cifras del INDEC. Para Muñoz, este fenómeno tiene una causa directa: “la desregulación del precio del alquiler obviamente produjo aumentos por encima de la inflación”.

Precios sin control y hogares en crisis

El referente de Inquilinos Agrupados cuestionó el funcionamiento del mercado inmobiliario, especialmente en un contexto donde la vivienda es una necesidad básica. “Porque pueden”, respondió al ser consultado sobre por qué suben los precios, y amplió: “en necesidades fundamentales… las corporaciones fijan precios”.

En ese sentido, remarcó que el problema no se limita a la lógica de oferta y demanda. “Eso es teoría… creer que la oferta y la demanda funciona en productos fundamentales para la vida”, afirmó, y planteó una contradicción estructural: “hay casi 3 millones de viviendas vacías en la Argentina y eso aumenta año a año”.

Para Muñoz, esta situación responde a una fuerte concentración del mercado: “hay sectores que concentran muchas viviendas, que tienen la posibilidad de fijar el precio que quieran”, lo que permite sostener valores elevados incluso sin ocupación total.

Contratos más duros y salarios rezagados

Otro punto crítico es el cambio en las condiciones contractuales. Tras la derogación de la ley de alquileres, predominan acuerdos más flexibles para propietarios pero más exigentes para inquilinos. “Todos los contratos de alquiler en Argentina tienen actualizaciones trimestrales”, explicó.

Esto genera un fuerte desfasaje con los ingresos: “tenés cada tres meses un aumento del 9%… y un salario que se mantiene siempre igual”, lo que incrementa el peso del alquiler sobre los ingresos familiares.

Además, advirtió que el mercado impone condiciones diversas sin regulación: “el decreto 70 deja abierto a que sea de la forma que quiera el mercado”, lo que deriva en aumentos por inflación, porcentajes fijos o combinaciones.

Muñoz también cuestionó el nivel de rentabilidad del sector: “están teniendo una rentabilidad de alquiler del 7% anual en dólares”, lo que, según afirmó, explica la presión sobre los precios en un contexto de caída del poder adquisitivo.

Finalmente, describió el escenario actual con dureza: “alquilar se ha vuelto esta ley de la selva, en donde hay que aceptar todo lo que nos dicen”, y advirtió sobre las consecuencias sociales de este modelo.

