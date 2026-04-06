Fondos de deuda privada crecen en Chile pese a temores en EE.UU.

SURA Investments y BTG Pactual Chile lanzaron nuevos fondos de crédito privado en Chile, ampliando una industria que ha encendido alertas en Estados Unidos tras años de crecimiento exponencial.

Los dos gestores de activos buscan recaudar hasta US$200 millones en conjunto en vehículos separados, destacando rendimientos atractivos y baja volatilidad. El fondo de SURA permite destinar hasta 30% de los activos en el extranjero.

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El mercado de crédito privado en Chile está viendo una renovada demanda, incluso mientras inversionistas en Estados Unidos retiran activos por preocupaciones sobre la exposición a una desaceleración en la industria del software en medio del auge de la inteligencia artificial. Blue Owl Capital Inc. se convirtió el jueves en la firma que más recientemente limitó los rescates en dos de sus fondos de crédito privado tras enfrentar un aumento en solicitudes de retiro sin precedentes entre grandes gestoras en el mercado de US$1,8 billones.

Mientras tanto en Chile, la industria está siendo “impulsada por la demanda de clientes”, dijo José Miguel Correa, jefe de activos alternativos en la división de gestión de activos de BTG Pactual Chile. “Nuestros clientes están con un apetito de riesgo un poquito mayor, no de crédito pero sí de liquidez. Están dispuestos a tomar un poquito de illiquidez en las inversiones con tal de rentar un poco más”.

SURA espera que su fondo genere un retorno cercano a 8% anual, mientras que BTG proyecta una cifra ligeramente superior. Esto se compara con el rendimiento de los bonos en pesos a cinco años de 5,3%, mientras que los instrumentos a dos años se negocian en 4,6%.

Los fondos chilenos de deuda privada gestionaban US$6.500 millones al tercer trimestre de 2025, frente a US$6.100 millones al cierre del año pasado, según datos de ACAFI, la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión.

Éxodo en EE.UU.

En los últimos meses, el sector estadounidense ha sido testigo de cómo los inversionistas se apresuraban a retirar fondos debido a las preocupaciones sobre la calidad de los préstamos y la exposición a las empresas de software.

En las últimas semanas, los fondos gestionados por empresas como Apollo Global Management Inc., BlackRock Inc. y Ares Management Corp. se han enfrentado a solicitudes de rescates y, en muchos casos, han ejercido su derecho a impedir que los inversionistas recuperen la totalidad de su dinero. Ahora, Blue Owl ha seguido su ejemplo.

Pero es diferente en Chile, y en general en América Latina, donde el crédito privado sigue siendo pequeño —unos US$16.000 millones— y es visto como más conservador en sus préstamos. Las empresas que reciben financiamiento tienden a tener menor apalancamiento, mejores cláusulas contractuales y estándares de originación más estrictos.

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“Acá en Chile lo que tú tienes son básicamente préstamos a financieras no bancarias o derechamente a empresas productivas que están en sectores de agro, consumo básico, consumo discrecional”, dijo Daniel Soto, vicepresidente de deuda privada en SURA Investments. “Son mucho menos sofisticadas” que algunas de las empresas de software que han sido financiadas en Estados Unidos.

Los fondos latinoamericanos también están más orientados a inversionistas institucionales y family offices, incluidos los nuevos de SURA y BTG, a diferencia de los vehículos en Estados Unidos que enfrentan rescates y tienen mayor exposición al segmento minorista.

Margen de crecimiento

América Latina atrajo US$4.800 millones en nuevas inversiones en crédito privado el año pasado, según datos de LAVCA, lideradas por Argentina y México y con actividad concentrada en préstamos directos y deuda de infraestructura.

“Donde veo mucho más dinamismo es en el segmento de préstamos directos”, dijo Emanuel Hernández, director asociado de investigación de LAVCA. “También hay bastante crecimiento en situaciones especiales y activos en dificultades, y el principal motor de eso ha sido Brasil”.

Chile también tiene margen para expandirse. Aunque los activos siguen por debajo del máximo de US$6.700 millones visto en 2023, han aumentado desde US$2.700 millones en 2018. De hecho, los fondos locales de deuda privada han crecido casi once veces en la última década.

El fondo de SURA apuntará a áreas como préstamos directos, leasing y financiamiento de facturas. BTG se centrará en préstamos directos a empresas estables y no en aquellas en dificultades.

Están surgiendo oportunidades en sectores como el inmobiliario, que se está recuperando tras una desaceleración y muestra una renovada demanda por financiamiento de proyectos. El crédito vinculado a vivienda fue el segundo segmento de mayor crecimiento el año pasado, con un avance de 13% desde fines de 2024 hasta US$1.500 millones en el tercer trimestre de 2025.

“Es un sector que ya tocó fondo y ya tiene una recuperación que ya es clara”, dijo Soto.

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La minería también podría convertirse en un nuevo motor de demanda, ya que los contratistas buscan financiamiento más rápido para aprovechar el aumento de proyectos.

“Van a haber varias oportunidades en los próximos años para financiar a proveedores de servicio o productos de minería”, dijo Correa.

GZ