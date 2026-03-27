El último viernes de marzo de 2026 se presenta como una jornada clave para los conductores. Con las estaciones de servicio como punto de concentración, los usuarios buscan optimizar el gasto en combustibles mediante los programas de beneficios de entidades bancarias y billeteras virtuales. El Banco Nación encabeza las opciones de ahorro con un descuento del 20% en estaciones adheridas a través de su aplicación BNA+.

Esta promoción del Banco Nación cuenta con un tope de reintegro mensual de $10.000, lo que la convierte en una de las herramientas más buscadas para amortiguar el costo de llenar el tanque. Sin embargo, al tratarse del último viernes del mes, es fundamental que los clientes verifiquen en sus consumos acumulados si ya alcanzaron dicho límite en cargas previas, ya que el beneficio no se aplicará si el cupo mensual está agotado.

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En el caso de la red Shell, la tendencia de este mes se centró en la fidelización por niveles a través de la billetera Personal Pay. El sistema ofrece reintegros escalonados según la categoría del usuario: aquellos que se encuentran en el Nivel 3 pueden acceder a una devolución de hasta $3.500 en sus cargas. Al igual que con otras plataformas, este beneficio está sujeto a la disponibilidad del cupo mensual de cada cliente antes del cierre del período.

Promociones en YPF y Axion para el cierre de marzo

La petrolera estatal YPF mantiene sus beneficios exclusivos a través de su aplicación oficial, con descuentos que oscilan entre el 10% y el 15% para sus líneas premium, Infinia e Infinia Diesel. Estos ahorros se aplican según el programa de puntos del usuario y la disponibilidad de convenios con entidades bancarias específicas que operan en conjunto con la App YPF los días viernes.

Por su parte, la red de estaciones Axion Energy presenta una estructura de descuentos que va del 10% al 20% mediante el uso de tarjetas de bancos regionales, como el Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos y Banco San Juan. Estas promociones suelen estar integradas con la billetera MODO, permitiendo un reintegro directo en la cuenta vinculada, siempre respetando los términos y condiciones de cada entidad emisora.

El uso de estas plataformas digitales se volvió una práctica habitual para los automovilistas frente a la escalada de precios en los surtidores. Las petroleras buscan incentivar el uso de sus propias aplicaciones para captar datos de consumo y ofrecer promociones personalizadas.

Advertencias sobre topes de reintegro y consumos acumulados

Un factor determinante para este viernes 27 de marzo es la revisión de los términos de cada promoción. Muchos usuarios llegan al surtidor con la expectativa de obtener el descuento, pero se encuentran con que el beneficio no impacta debido a que ya utilizaron el total del reintegro permitido por mes. Las aplicaciones bancarias y de billeteras virtuales permiten consultar el historial de operaciones para evitar sorpresas al momento del pago.

Además de los descuentos directos, algunos programas permiten el canje de puntos acumulados por kilómetros o vouchers de carga. En YPF, los socios de ServiClub pueden utilizar sus puntos para obtener rebajas adicionales en el precio por litro, una opción que cobra relevancia cuando los topes de las tarjetas de crédito o débito ya fueron alcanzados durante las primeras semanas de marzo.

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Las estaciones de servicio de bandera blanca o aquellas ubicadas en zonas de alta circulación turística podrían no estar adheridas a todas las promociones nacionales. Por este motivo, se recomienda confirmar la vigencia del beneficio con el playero antes de iniciar la carga.

GZ / lr