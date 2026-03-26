Las ventas de combustibles al público en febrero alcanzaron los 1.299.600 metros cúbicos, lo que representa una caída interanual del 1,7%, según un informe de la consultora Politikon Chaco, basado en datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Este retroceso no es menor en términos históricos: se trata del peor volumen comercializado para un mes de febrero en los últimos cinco años, según la consultora.

La tendencia negativa se profundiza al observar el acumulado del primer bimestre, que ya muestra una baja del 0,7% respecto al mismo período de 2025.

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Divergencia de consumo

El informe revela un comportamiento dispar según el tipo de combustible y la calidad del producto:

- Naftas: Tuvieron una caída marginal del 0,1% interanual. En cuanto al tipo de consumo, mientras que la nafta súper cayó 2,1%, el segmento premium saltó un 5,5%.

- Gasoil: Fue el gran responsable del arrastre negativo, con una poda del 3,8% interanual. Aquí la brecha fue más extrema: el gasoil común se desplomó un 10,4%, mientras que el premium creció un 6,6%, aunque no fue suficiente para compensar la balanza general.

Ventas por empresas

En el mapa de las petroleras, YPF continúa operando como el pulmón del mercado. La compañía de bandera no solo mantuvo su liderazgo con un 56,0% de market share, sino que fue la única de las grandes que logró una variación interanual positiva, creciendo un 1,2% en sus ventas de febrero.

Por su parte, Shell concentró el 22,3% del mercado, pero sus ventas retrocedieron un 5,1% interanual. Le siguió Axion con el 12,0% de participación, registró una caída del 2,1% y Puma Energy, con una baja del 13,5% interanual y una cuota de mercado del 5,3%.

Ventas por provincias

La crisis del consumo no golpeó a todos por igual. De hecho, apenas cuatro jurisdicciones lograron cerrar el mes con saldo positivo:​ Río Negro (+3,8%), ​Buenos Aires (+1,6%),​ San Juan (+1,0%) y ​Santa Fe (+0,7%).

Por el contrario Corrientes (-13,5%) y Misiones (-10,1%) encabezaron las caídas más profundas del país, seguidas por Mendoza y Chubut, ambas con un retroceso del 7,0%.

En 22 de las 24 jurisdicciones, la nafta es el combustible predominante. El pico se da en la CABA, donde representa el 78% del total de las ventas.

LM