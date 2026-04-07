Gobernadores en jaque: la encuesta que muestra el mapa del rechazo que lideran Kicillof y Quintela

El clima social en las provincias argentinas exhibió nuevas tensiones durante el inicio de abril, dejando a figuras de peso del peronismo y el radicalismo en posiciones de debilidad frente a la opinión pública. Según el último relevamiento de CB Consultora realizado entre el 1 y el 4 de este mes, Axel Kicillof y Ricardo Quintela quedaron relegados al fondo del ranking de imagen positiva, evidenciando el costo político de la gestión en un contexto de crisis económica persistente. En la provincia de Buenos Aires, el mandatario bonaerense registró un 45,5% de aprobación, una cifra que lo coloca en la zona roja de la medición federal junto a sus pares de La Rioja y Río Negro.

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El podio del rechazo y la caída de los "pesos pesados"

El informe detalló que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, es quien hoy ostenta la imagen positiva más baja de la Argentina con apenas un 42,8%, seguido por Alberto Weretilneck (Río Negro) con un 43,0%. "Los tres gobernadores peores calificados de este mes son Ricardo Quintela, Alberto Weretilneck y Axel Kicillof", sentenció el estudio en su análisis comparativo. Este escenario refleja una dificultad creciente para los ejecutivos provinciales que mantienen perfiles de confrontación directa con la administración central o que enfrentan conflictos presupuestarios severos en sus distritos.

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La imagen de Axel Kicillof registró un 45,5% de aprobación

La situación en Jujuy también encendió alarmas, ya que Carlos Sadir fue el mandatario que más terreno perdió en los últimos treinta días. Con una caída de -4,3 puntos porcentuales, el jujeño se sumó al pelotón de los dirigentes con balance negativo. En la otra vereda, la contracara de este fenómeno la representó Hugo Passalacqua, de Misiones, quien con un 55,8% de imagen positiva logró blindar su gestión y liderar el ranking nacional, seguido por Claudio Poggi de San Luis y Gustavo Sáenz de Salta.

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Intendentes: el castigo al conurbano y las capitales

El mapa del rechazo no se limitó a las gobernaciones; se extendió con dureza hacia los jefes comunales de los principales centros urbanos. En la provincia de Buenos Aires, el intendente de La Plata, Julio Alak, registró una de las peores mediciones del país con apenas un 36,0% de imagen positiva. El descontento también se hizo sentir en el norte y el litoral: Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy, tocó el piso del ranking con un 35,9%, mientras que Roy Nikisch en Resistencia apenas alcanzó el 36,3%.

"El intendente que más cayó comparado a nuestra medición anterior fue Daniel Passerini de Córdoba Capital", indicó el informe de CB, señalando un desplome de -4,5 puntos para el dirigente cordobés. Este fenómeno de erosión en la imagen de los alcaldes de grandes ciudades sugiere una correlación directa entre la caída del poder adquisitivo y la valoración de los servicios municipales básicos. En contraste, Jorge Jofré en Formosa y Leonardo Stelatto en Posadas lograron sostener niveles de aprobación superiores al 60%, operando como excepciones en un mapa predominantemente crítico.

Claves de la encuesta

Quiénes lideran el rechazo : Ricardo Quintela (42,8%), Alberto Weretilneck (43,0%) y Axel Kicillof (45,5%) son los gobernadores con menor imagen positiva.

Quiénes sufrieron las mayores caídas : Carlos Sadir en Jujuy (-4,3%) entre los gobernadores y Daniel Passerini en Córdoba (-4,5%) entre los intendentes.

Quiénes resisten: Hugo Passalacqua (gobernador de Misioner, con un 55,8%) y Jorge Jofré (intendente de la ciudad capital de Formosa con un 60,4%) encabezan los rankings de aprobación provincial y municipal respectivamente.

Ficha Técnica: El estudio se realizó sobre una muestra de 24.603 casos totales en las 23 provincias y CABA, con un promedio de 892 a 1.179 casos por distrito. El margen de error promedio se ubicó entre +/- 2,9% y 3,3%. El relevamiento se llevó a cabo mediante el sistema CAWI (Online) entre el 1 y el 4 de abril de 2026.

TC